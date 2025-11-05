Brujas - FC Barcelona, en directo hoy: jornada 4 de la fase liga de la Champions League

El polaco no lleva un inicio de campaña brillante que digamos. Pocos goles y, sobre todo, falta de ritmo y continuidad debido a las frecuentes lesiones han lastrado su inicio. Pero 'Lewi' está lejos de rendirse y lo tiene claro: "La temporada para mí empieza ahora. Me siento bien. He tenido las lesiones, sí, pero físicamente estoy bien. He tenido dos o tres semanas de trabajo específico y ya estoy entrenando con el equipo, pensando cómo puedo ayudar al grupo a ganar".

Puedes leer aquí la noticia completa.