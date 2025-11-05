Directo
Brujas - FC Barcelona, en directo hoy: jornada 4 de la fase liga de la Champions League
Los azulgranas, que llevan seis de los nueve puntos posibles, deben ganar para no poner en peligro el acceso directo a los octavos de final
Club Brujas - FC Barcelona: jornada 4 de la fase liga de la Champions League, en vivo online
Lewandowski: "Mi temporada empieza ahora"
El polaco no lleva un inicio de campaña brillante que digamos. Pocos goles y, sobre todo, falta de ritmo y continuidad debido a las frecuentes lesiones han lastrado su inicio. Pero 'Lewi' está lejos de rendirse y lo tiene claro: "La temporada para mí empieza ahora. Me siento bien. He tenido las lesiones, sí, pero físicamente estoy bien. He tenido dos o tres semanas de trabajo específico y ya estoy entrenando con el equipo, pensando cómo puedo ayudar al grupo a ganar".
Puedes leer aquí la noticia completa.
El Brujas, también listo
El equipo belga es ahora segundo en su competición doméstica, a tres puntos del Union Saint-Gilloise que lidera la tabla. En la Champions, con media jornada todavía por delante, se encuentran en la 24ª plaza, es decir, cerrando los puestos de playoff hacia octavos. En buena lógica, caer derrotados hoy les implicará irse fuera de esa parte media de la tabla que da derecho a la ronda de repesca.
Toca ir de naranja
El Barça no jugará hoy con su característica equipación azulgrana. El equipo de Hansi Flick jugará de naranja, como ya ha evidenciado en las fotos que ha publicado del vestuario visitante que ocupan hoy.
Rapinha y Lamine Yamal
Está de actualidad el extremo brasileño, ahora lesionado, por unas declaraciones que ha hecho sobre su "rivalidad" con Lamine dentro del mismo equipo. Raphinha no se ha cortado en describir con detalle cuál es su relación con la joven estrella blaugrana que, además, ha ocupado su posición en el campo. Puedes leer la noticia completa aquí
En busca del 'Top-8'
Con seis puntos en nueve partidos, el Barça se encuentra dentro de un vagón de equipos que acecha ahora las posiciones de acceso directo a octavos de final. Quedan varios partidos más, y algunos equipos están por encima, por lo que no depende del todo de sí mismo, pero el equipo catalán podría dormir hoy en la zona noble de la tabla.
¡Bienvenidos a la Champions League!
¡Buenas tardeeeeeeeeeees! Sean bienvenidos al tramo final de la cuarta jornada de esta Fase Liga de Champions League. Nueve partidos entre los que se encuentra, en tierras belgas, el Brujas - Barcelona. Desde ya y hasta las 23 horas más o menos vamos a estar aquí para contar todo lo que suceda antes, durante y después del partido. ¡Aaaaaaaarrancamos!
