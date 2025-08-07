Se hunde el precio del Samsung Galaxy S25, el mejor móvil compacto y potente que puedes comprar este 2025

Los smartphones son cada vez más grandes, pero aún existen opciones compactas que caben perfectamente en cualquier bolsillo. Un buen ejemplo es el Samsung Galaxy S25, un móvil que tuvimos la suerte de probar tras su lanzamiento y que, a pesar de tener cada vez más competencia, seguimos recomendando por varias razones, y sobre todo en estos momentos, ya que está más barato gracias a una oferta flash.

Esta bestia de teléfono Samsung salió a principios de año por un precio recomendado de 909 euros y se presenta como una de las mejores elecciones que puedes hacer si estás buscando un teléfono compacto, potente y con muchos años de actualizaciones por delante. Y la buena noticia es que ahora tiene un descuento total de 136 euros que lo deja por unos 773 euros en Amazon, al igual que en otros comercios como MediaMarkt, PcComponentes o tienda oficial de Samsung. En todos ellos con la fiabilidad de entrega y la garantía que otros vendedores no suelen proporcionar.

Compra el Samsung Galaxy S25 más barato con descuento

El Samsung Galaxy S25 no solo es el gama alta más asequible y actual de la marca, sino que también es el mejor teléfono compacto que hemos tenido en nuestras manos este año. A nivel de diseño sigue los mismos pasos que el modelo de la generación anterior, aunque con algunos retoques que le dan personalidad propia. Nos encontramos con un marco de titanio, bordes rectos, unos anillos más marcados en los sensores de la cámara trasera, además de una ergonomía mejorada que lo hace sentir muy cómodo en las manos, algo en lo que también ayuda su ligerísimo peso de 162 gramos.

La pantalla también es protagonista, ya que monta una pantalla Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,2 pulgadas que se ve de escándalo al proporcionarnos una resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un buen brillo que alcanza un pico máximo de 2600 nits. Tampoco le falta compatibilidad con HDR10+ para llevar la calidad de imagen a otro nivel y es muy resistente, y ya no solo por tener una certificación IP68, sino porque el panel está protegido con Gorilla Glass Victus 2.

Es cierto que se queda por detrás de sus hermanos mayores si hablamos de rendimiento, pero tampoco por mucho. En el interior de este Galaxy S25 tenemos instalado un procesador Snapdragon 8 Elite que nos garantiza una experiencia de uso fluida en todo tipoo de situaciones, aplicaciones y acceso a las funciones más novedosas que trae Galaxy AI. A esto debemos sumarle que viene con 12 GB de RAM, un almacenamiento de 128 GB y ejecuta un sistema operativo One UI 7.0 basado en Android 15, el cual ya se puede actualizar a Android 16 de forma anticipada.

Otro de los grandes atractivos de este teléfono es el apartado fotográfico. Con este móvil puedes obtener unos resultados muy similares a los de una cámara digital, sin exagerar, pues en la trasera tenemos una triple cámara formada por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un teleobjetivo de 10 MP y un ultra gran angular de 12 MP. El resultado son fotos nítidas, con buen rango dinámico y un color muy bien trabajado. Por su parte, la cámara frontal de 12 MP es perfecta para esas fotos o vídeos que surgen según la marcha.

¿Y que hay sobre su autonomía? Aquí Samsung ha aprovechado la gran eficiencia del procesador para reducir la capacidad y, a su vez, conseguir que el terminal sea mucho más ligero. Trae instalada una batería de 4000 mAh que aguanta un día completo de uso e incluye una carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. Sin olvidarnos que a nivel de conectividad inalámbrica sigue avanzando al venir con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, algo de lo que no muchos móviles aún pueden presumir.

