Directo
Levante - Real Madrid, en directo hoy: jornada 6 de LaLiga EA Sports en vivo
El líder visita Valencia con pleno de victorias y Mbappé al frente del Pichichi. El Levante, recién revitalizado tras su goleada en Girona, se aferra al Ciutat de València para intentar dar la sorpresa en la sexta jornada
Última hora del Levante - Real Madrid, en directo: jornada 6 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Raúl y el Balón de Oro de 2001: la historia del galardón más polémico del siglo
El 18 de diciembre de 2001, el británico Michael Owen fue coronado como el mejor jugador del mundo. Con 21 años, el delantero del Liverpool se convirtió en el segundo Balón de Oro más joven de la historia, solo por detrás de Ronaldo Nazario. Lo hizo imponiéndose a Raúl en una votación en la que Owen sumó 176 puntos, Raúl se quedó en 140 y Oliver Kahn cerró el podio con 114.
La decisión fue tachada hace 24 años como “el Balón de Oro más polémico de la historia”, especialmente en la capital española. Los días previos a la gala se daba por hecho que sería el ‘7’ quien se llevara el premio en París tras firmar lo que muchos consideran como el mejor año de su carrera...SEGUIR LEYENDO
Carreras como central y Fran García por fuera
Con el derbi madrileño en el horizonte y el calendario de Champions, Xabi apuesta por dar descanso a uno de sus centrales de referencia y apostar por Dean Huijsen y Álvaro Carreras en el once inicial. Así reparte minutos y comprueba la respuesta de jóvenes que ya han mostrado personalidad.
El movimiento, además, permite a Fran García ocupar el lateral izquierdo y mantener a Vinicius con libertad ofensiva. De este modo, el entrenador de Tolosa mide tiempos y demuestra que la profundidad de plantilla es un recurso estratégico, no solo una necesidad.
¡¡¡ESTE ES EL 11 DEL REAL MADRID!!!
- Courtois; Asencio, Huijsen, Á. Carreras, Fran García; Valverde, Ceballos, Arda Güler, Mastantuono; Vinicius Jr. y Mbappé.
Xabi Alonso, tajante sobre las amarillas que ven los rivales del Real Madrid y el Barcelona: "Los datos son los datos"
En la previa del partido frente al Levante, Xabi Alonso explicó la etapa de construcción en la que se encuentra el Real Madrid. Su discurso se movió entre la prudencia, la defensa de sus jugadores y la insistencia en un concepto que repitió varias veces: el equipo aún está en desarrollo, en plena evolución, y no hay prisas por acelerar procesos que requieren tiempo.
La cuestión de las rotaciones le va a perseguir. “Son importantes y sólo llevamos seis partidos. Habrá un momento para todo y entrarán en las rotaciones. No me preguntes cuándo... pero lo harán. Hasta ahora llevamos un periodo corto. Veremos con más tiempo”, respondió cuando se le señaló que jugadores como Carreras, Tchouameni y Mbappé no han descansado. Su respuesta refleja una planificación medida, sin improvisaciones, donde el calendario será el que marque la pauta de los descansos, y no la ansiedad por repartir minutos desde el arranque.
El enfado de Vinicius
Entre las cuestiones individuales, apareció Camavinga, recién incorporado tras superar problemas físicos. El técnico se mostró ilusionado con su progresión: “Estoy un poco expectante con él, porque lleva poco tiempo. Le conozco de haberlo visto, de cómo interpreta el juego. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades y dentro del proyecto, hay un hueco para él. Tiene ganas, buena voluntad”. Dejó incluso abierta la posibilidad de que mañana pueda ser titular junto a Bellingham: “Podrían, sí. Ya han entrenado más”...SEGUIR LEYENDO
Los números de ambos equipos en su encuentro anterior
El Levante quiere hacer del Ciutat su argumento
El plan de Calero pasa por un bloque solidario que sepa sufrir sin balón y aprovechar al máximo las transiciones rápidas. Jugadores como Oriol Rey o Pablo Martínez tienen la responsabilidad de dar equilibrio en la medular, mientras que los laterales, Manu Sánchez y Toljan, serán claves para contener a Vinicius y Mbappé. El reto es mayúsculo, pero el Levante se presenta con la convicción de que puede incomodar a un rival que, pese a su arranque perfecto, aún está en proceso de construcción.
Bellingham ha vuelto
El fin de semana pasado el centrocampista inglés consiguió tener sus primeros minutos esta temporada tras la operación en el hombro, espera tener más protagonismo conforme a su recuperación.
Levante - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga
El estadio será clave. En el Ciutat de València, donde ya cayeron dos veces los merengues (2011 y 2020), el Levante confía en la pegada de Iván Romero, máximo goleador con tres tantos, y en el desborde de Carlos Álvarez, ya recuperado de sus problemas físicos. La experiencia de Morales y la potencia de Etta Eyong completan un ataque que tratará de aprovechar cada espacio ante la zaga mermada del líder.
El partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga enfrentará al Levante y al Real Madrid el martes 23 de septiembre de 2025 a las 21:30 horas (horario peninsular español) en el Ciutat de València. El estadio granota, con capacidad para más de 26.000 espectadores, volverá a ser escenario de un duelo que históricamente ha dejado capítulos intensos entre ambos equipos.
El encuentro se podrá seguir en directo a través de...NOTA COMPLETA AQUÍ
Todo listo en Valencia para un duelo de contrastes
El Ciutat de València abre sus puertas para recibir un partido que mide realidades opuestas. El Real Madrid llega como líder sólido, con pleno de victorias y apenas dos goles encajados en cinco jornadas, mientras que el Levante, en su regreso a Primera, pelea por escapar de la parte baja de la tabla con solo cuatro puntos sumados. La cita es de las que marcan, no solo por los tres puntos, sino por lo que puede significar en lo anímico para ambos equipos.
El conjunto de Xabi Alonso afronta la visita con bajas sensibles en defensa, Alexander-Arnold, Rüdiger y Mendy, que le obligan a ajustar piezas. Mbappé aparece como la gran referencia ofensiva tras un arranque de temporada fulgurante, pero el entrenador insiste en que el equipo todavía está "en construcción" y necesita dar pasos firmes para consolidar su estilo. La gestión de las rotaciones también entra en juego, con el derbi madrileño en el horizonte inmediato.
El Levante, por su parte, encara el choque con aire fresco tras el 0-4 conseguido en Girona, la mayor goleada de su historia como visitante en la élite. Julián Calero apeló a la ilusión y al carácter competitivo en la previa, recordando que su equipo no puede salir con miedo. El Ciutat de València, escenario de victorias memorables frente al Real Madrid, vuelve a convertirse en la fortaleza donde los granotas intentarán sorprender al líder.
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan, en esta ocasión tendremos el partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports entre Levante y Real Madrid.
✕
Accede a tu cuenta para comentar