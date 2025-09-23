Levante - Real Madrid, en directo hoy: jornada 6 de LaLiga EA Sports en vivo

En la previa del partido frente al Levante, Xabi Alonso explicó la etapa de construcción en la que se encuentra el Real Madrid. Su discurso se movió entre la prudencia, la defensa de sus jugadores y la insistencia en un concepto que repitió varias veces: el equipo aún está en desarrollo, en plena evolución, y no hay prisas por acelerar procesos que requieren tiempo.

La cuestión de las rotaciones le va a perseguir. “Son importantes y sólo llevamos seis partidos. Habrá un momento para todo y entrarán en las rotaciones. No me preguntes cuándo... pero lo harán. Hasta ahora llevamos un periodo corto. Veremos con más tiempo”, respondió cuando se le señaló que jugadores como Carreras, Tchouameni y Mbappé no han descansado. Su respuesta refleja una planificación medida, sin improvisaciones, donde el calendario será el que marque la pauta de los descansos, y no la ansiedad por repartir minutos desde el arranque.

El enfado de Vinicius

Entre las cuestiones individuales, apareció Camavinga, recién incorporado tras superar problemas físicos. El técnico se mostró ilusionado con su progresión: “Estoy un poco expectante con él, porque lleva poco tiempo. Le conozco de haberlo visto, de cómo interpreta el juego. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades y dentro del proyecto, hay un hueco para él. Tiene ganas, buena voluntad”. Dejó incluso abierta la posibilidad de que mañana pueda ser titular junto a Bellingham: “Podrían, sí. Ya han entrenado más”...SEGUIR LEYENDO