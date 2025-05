Si ibas a comprarte unos auriculares inalámbricos, espera a ver el precio que tienen estos Sennheiser

No me lo creía. Actualicé la pestaña varias veces para comprobar que no era un error, porque ver unos auriculares Sennheiser con cancelación de ruido, sonido equilibrado y carga inalámbrica a este precio, no es habitual. Ahora mismo, no creo que haya modelos en el mercado que ofrezcan tanto por tan poco, así que voy a redactar este artículo todo lo rápido que pueda para que llegues a tiempo de conseguirlos a este precio.

Y con tantas prisas, se me ha olvidado decirte de qué modelo hablamos: los auriculares Sennheiser ACCENTUM True Wireless. Una propuesta que combina lo mejor del audio de una marca especializada con la versatilidad de unos auriculares inalámbricos. Hoy los puedes comprar rebajados en Amazon, concretamente con el 61% de descuento, un porcentaje prácticamente imposible de alcanzar en este tipo de artículos. Pero es que estos auriculares tienen un precio oficial de 199,90 euros, y así lo hemos podido comprobar en la web de Sennheiser.

Los Sennheiser ACCENTUM True Wireless ofrecen un sonido con nombre propio

Como viene siendo habitual en esta marca, estamos ante unos auriculares inalámbricos que apuestan por un diseño sencillo que se enfoca en lo funcional. Son ligeros, pesa únicamente 5,5 gramos cada auricular, y están pensados para que los puedas utilizar durante horas sin sentir ningún tipo de molestia. Por eso no presionan el oído pero tampoco se mueven de su sitio. Y el estuche de carga también sigue un poco esa línea al ser compacto, sobrio y contar con un cierre magnético que parece especialmente seguro. El estuche cabe en cualquier bolsillo y los auriculares tienen certificación IP54 para mostrarse resistentes al sudor, por si los quieres utilizar mientras practicas deporte.

Otra de las claves de este modelo está en su sistema de cancelación de ruido activa híbrida. Combina micrófonos internos y externos con el objetivo de reducir el ruido exterior en tiempo real. Es un sistema que funciona especialmente bien en situaciones con mucho tráfico de fondo, el ruido del transporte público, ante las conversaciones de oficina... Pero no te preocupes, porque también incluye un modo transparencia que podrás activar con solo un toque para dejar pasar parte del sonido ambiente. Esto te permitirá hablar sin quitarte los auriculares o atender a una conversación sin que nadie se entere. Esta cancelación, que se ajusta automáticamente según el entorno, no crea esa presión artificial que sí se nota en otros modelos más agresivos en ese sentido.

Todo lo que hemos hablado hasta ahora está muy bien y es de valorar, pero lo más importante es saber cómo suenan estos auriculares. Y, siendo de Sennheiser, estaba claro que tenían que sonar muy bien. A este sonido tan característico contribuyen sus drivers dinámicos de 7 mm que han sido milimétricamente calibrados para ofrecer un perfil equilibrado, con unos bajos definidos, unos medios siempre presentes y unos agudos que no chillan. Por eso, serán ideales para escuchar música de todo tipo, pero también para escuchar podcast o atender a llamadas. En este sentido, son muy prácticos sus controles táctiles y personalizables, que facilitarán cualquier tipo de ajuste.

Y, como sé lo que fastidia estar escuchando algo y quedarse sin batería de repente, te diré que estos Sennheiser ACCENTUM True Wireless son capaces de ofrecer hasta 28 horas de reproducción total que se repartirán en 8 horas de escucha ininterrumpida con una carga completa, y 20 horas adicionales aprovechando la carga del estuche. Por supuesto, también tienen un sistema de carga rápida que, tras solo 10 minutos de carga, te dará una hora de uso. Lo cierto es que estos auriculares, con el precio que tienen ahora, han dejado de ser una compra recomendable para volverse prácticamente irresistibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.