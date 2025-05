Estos auriculares Bose cancelan el ruido, suenan increíble y son comodísimos todo el día

Hay ciertas marcas que se ganan su prestigio a pulso. Y, en el campo del sonido, una de ellas es Bose. Precisamente, cuando alguien me pregunta por unos auriculares que suenen bien, que te aíslen del mundo y que no se agoten tras varias horas de uso, el nombre de Bose siempre aparece en la conversación.

Por eso suelo buscar auriculares Bose en oferta, algo que no es especialmente fácil de conseguir. Así que me he llevado una grata sorpresa al comprobar que podemos comprar estos Bose QuietComfort con un buen descuento en AliExpress. Eso sí, tendremos que utilizar el cupón ESSS15 para poder comprarlos por 125,99 euros. Piensa que estos auriculares salieron al mercado con un precio oficial de 359,99 euros así que es un gran ahorro. De hecho puedes comprobar que en PcComponentes, aun estando rebajados, superan los 215 euros, mientras que en Amazon se quedan en 199 euros. No olvides que en AliExpress tenemos envío y devolución gratis y además los envían desde España, así que lo podrás estrenar en un par de días.

Si quieres desconectar de verdad, necesitas estos Bose QuietComfort

Es verdad que a primera vista puede parecer que estamos ante un modelo continuista, pero lo cierto es que basta ponértelos para notar la diferencia. En este modelo las almohadillas son más suaves, el acolchado de la diadema es más flexible y el peso está mejor distribuido. Todo está pensado para que te los pongas y te olvides de que los llevas puestos. Y es de agradecer que vienen con un estuche rígido que te permitirá llevarlos siempre protegidos y guardarlos con mayor facilidad.

Para mí, a estas alturas es indispensable decantarse por unos auriculares que incorporen cancelación activa de ruido. Por supuesto, estos Bose la tienen, y esto quiere decir que serán capaz de detectar el entorno en tiempo real y eliminar los ruidos no deseados con una increíble precisión. En el transporte público, en oficinas ruidosas o en cafeterías, el mundo se silencia y tú solo oirás lo que quieres oír. Además, podrás ajustar el nivel de cancelación a través de la app Bose Music, disponible para iOS y Android, en la que incluso podrás establecer modos personalizados.

A nivel de calidad de audio, la firma sonora de Bose está presente a través de unos graves suaves que hacen el trabajo que tienen que hacer, unos medios detallados y unos agudos equilibrados. No hablamos de un sonido plano de estudio ni de una ecualización agresiva que busque impresionar, es un sonido hecho para escuchar durante horas sin producir ningún tipo de fatiga auditiva.

Cómo no, otro aspecto clave a la hora de elegir unos auriculares inalámbricos es la batería que ofrecen. En el caso de estos Bose QuietComfort hablamos de hasta 24 horas de autonomía por carga, lo que significa que los podrás utilizar prácticamente toda la semana sin necesidad de cargarlos. Y, cuando te los encuentres sin batería y vayas con prisa, su carga rápida te dará 2 horas y media de escucha tras 15 minutos enchufados. Y, por supuesto, a través de sus controles físicos en el lateral, podrás atender llamadas, ajustar el volumen, cambiar de pista... Todo esto, sin necesidad de recurrir a tu teléfono móvil.

