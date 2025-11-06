Limpieza total con este robot aspirador Xiaomi que friega y cuesta menos de lo que imaginas

Conseguir un robot aspirador al precio que suele tener una aspiradora con cable de las más baratas es difícil, pero no imposible. Sin ir más lejos, el Xiaomi Robot Vacuum E5, que tiene un precio recomendado de 99,99 euros, lo puedes encontrar por tan solo 64,99 euros en Amazon (35 % de descuento) y PcComponentes, mientras que en la web de Xiaomi cuesta 74,99 euros por tiempo limitado.

Si te preguntas si vale la pena comprar este robot aspirador, la respuesta es sí. De hecho, lo recomiendan el 97 % de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes y tiene una puntuación de 4,2 sobre 5. Por sus características, que veremos a continuación, no tiene nada que envidar a otros modelos más caros. Por lo tanto, se trata de una oferta que no deberías dejar escapar.

Un robot aspirador que también friega a un precio imbatible

Este robot aspirador incluye la estación de carga Xiaomi

Sin duda, uno de los puntos fuertes de este robot es su diseño. Tiene un diámetro de 300 mm y una altura de apenas 70 mm, así que se mueve con soltura en espacios reducidos. Además, al ser perfil bajo cabe perfectamente por zonas de difícil acceso. También cuenta con un depósito de polvo de 400 ml, lo que significa que no hace falta estar vaciándolo continuamente.

En cuanto a su capacidad de limpieza, no decepciona. Con una potencia de succión máxima de 2.000 Pa y tres niveles ajustables, es capaz de enfrentarse tanto al polvo como al pelo de mascotas. Sus cepillos laterales dobles hacen muy bien su trabajo, mientras que el depósito de agua y la mopa lavable son cruciales cuando hablamos de fregar el suelo. Todo esto se combina con un sistema de planificación inteligente que organiza la limpieza en rutas de zigzag, evitando dejar zonas sin cubrir.

La seguridad y la autonomía sorprenden para estar hablando de un robot aspirador tan económico. Gracias a sus sensores, detecta obstáculos y desniveles, previniendo caídas y evitando golpear los muebles. Su batería de 2.600 mAh ofrece hasta 110 minutos de autonomía en modo estándar.

Teniendo en cuenta sus características y el hecho de que ahora se puede conseguir por 64,99 euros, no podemos hacer otra cosa que recomendar el Xiaomi Robot Vacuum E5. Si te interesa y finalmente decides comprarlo, te recomendamos añadirlo a la cesta cuanto antes, ya que esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

