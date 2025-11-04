Xiaomi rompe el mercado de los robots aspiradores en España: su nuevo modelo cuesta menos de 200 euros

Xiaomi ha presentado en España su nuevo robot aspirador inteligente, un modelo que combina potencia, autonomía y tecnología avanzada por un precio de lanzamiento de 199,99 euros. Con esta propuesta, la firma asiática refuerza su apuesta por democratizar el acceso a la automatización del hogar, ofreciendo prestaciones que hasta ahora eran exclusivas de dispositivos de gama alta.

El nuevo modelo incorpora un ventilador de succión tipo huracán de 10.000 pascales, capaz de eliminar con eficacia desde polvo fino hasta pelo de mascotas. Dispone de cuatro modos de limpieza, silencioso, estándar, potente y turbo, que se adaptan a diferentes necesidades y superficies. Además, integra un sistema de aspirado y fregado simultáneo, con control electrónico del caudal de agua y tres niveles de intensidad.

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo es su sistema de navegación láser LDS, que permite mapear con precisión el entorno, planificar rutas eficientes y evitar zonas ya limpiadas. Esta tecnología se complementa con sensores que detectan obstáculos, evitan caídas y permiten al robot cruzar umbrales de hasta 20 milímetros de altura.

La batería de 5.200 mAh proporciona una autonomía de hasta 180 minutos en modo estándar, suficiente para limpiar viviendas de gran tamaño en una sola pasada. El robot cuenta con un depósito de polvo de 520 mililitros y otro de agua de 270 mililitros, lo que reduce la necesidad de vaciados frecuentes.

El dispositivo puede controlarse de forma remota a través de la aplicación Xiaomi Home, desde la que es posible programar horarios, definir zonas de limpieza, establecer áreas restringidas y ajustar el comportamiento del robot en presencia de alfombras, con opciones como ignorarlas, cruzarlas o aspirarlas exclusivamente.

Con un diseño minimalista en color blanco, el nuevo robot aspirador de Xiaomi se integra fácilmente en cualquier entorno doméstico. Su conectividad permite control remoto desde el móvil, programación de tareas, bloqueo infantil, actualizaciones OTA y compatibilidad con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant.

Con esta propuesta, Xiaomi ofrece un robot aspirador que combina potencia, inteligencia y precio competitivo, posicionándose como una de las opciones más atractivas del mercado español para quienes buscan automatizar la limpieza del hogar sin renunciar a prestaciones avanzadas.