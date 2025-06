El mejor smartwatch de Google hunde su precio 119 euros: pantalla AMOLED, Wear OS y GPS integrado a un precio muy tentador

Google lleva unos cuantos años buscando hacerse en hueco en el competitivo mercado de los smartwatches. Pues bien, esto se vio reforzado con el Pixel Watch 3, un dispositivo con Wear OS que, si bien mantiene la estética de sus predecesores, incorpora importantes mejoras a nivel interno. Esto lo convierte en una opción a considerar si estás buscando un reloj inteligente de gama alta que no sea demasiado caro.

En el momento de escribir estas líneas el Pixel Watch 3 (45 mm) está disponible en Amazon por 329,90 euros, al igual que en MediaMarkt. Esto supone una rebaja significativa respecto a su precio de venta recomendado de 449 euros, que es lo que cuesta en Google Store. Si bien no es el mínimo histórico, se acerca bastante, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar, hay que tener en cuenta que no todos los días tiene un 27 % de descuento.

Ahorra 119,10 euros comprando el Pixel Watch 3 (45 mm) en Amazon

El Pixel Watch 3 tiene una pantalla AMOLED que destaca por tener un buen nivel de brillo y nitidez. Su diseño circular hace que se parezca a un reloj tradicional, pero en su interior lleva lo último en tecnología. Bajo su elegante carcasa encontramos el chip Snapdragon W5 de 1ª generación, que ha demostrado ser potente y eficiente. Mueve el sistema operativo y las aplicaciones con una gran fluidez. En este sentido no decepciona.

En el apartado de salud y bienestar está a la altura de lo esperado en un reloj inteligente de su categoría. Integra una serie de sensores que se encargan de monitorizar la frecuencia cardiaca, medir el nivel de oxígeno en sangre, hacer un seguimiento del sueño, realizar un electrocardiograma (ECG) y mucho más. A todo esto hay que sumar la integración con Fitbit. Instalando dicha app en tu móvil tendrás acceso a análisis detallados y planes de salud que son de gran ayuda.

En definitiva, el Pixel Watch 3 es un smartwatch que poco o nada tiene que envidar a los modelos de la competencia, y ahora que está más barato es un buen momento para comprarlo. Sobre esto último, te recomendamos que seas rápido, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

