Motorola acierta con uno de los mejores móviles plegables hasta la fecha: potente, bonito y más barato que nunca

Durante mucho tiempo, los móviles plegables fueron una especie de promesa a futuro. Bonitos, curiosos, llamativos... pero con ciertos compromisos que costaba justificar, especialmente teniendo en cuenta su precio. Por suerte, hace tiempo que esto ha cambiado y hoy vengo a hablarte de un modelo que es prueba de ello. Un smartphone con alma premium, un diseño que acapara miradas y una potencia capaz de enfrentarse a todo.

Estoy hablando del Motorola Moto Razr 50 Ultra, un plegable tipo concha que no podrás parar de mirar y que ahora puedes comprar rebajado en AliExpress. Aunque este móvil tiene un precio oficial de 1199 euros, y eso es algo que hemos podido comprobar en la web de Motorola, nosotros lo podemos conseguir por 609,99 euros. Esto supone ahorrarnos 590 euros en un móvil que no dejará indiferente a nadie. Y no te preocupes, tiene envío y devolución gratis para que tengas un extra de tranquilidad a la hora de comprarlo.

Motorola Moto Razr 50 Ultra: una elección con mucho sentido

Me parece justo empezar diciendo que yo tengo un móvil plegable, concretamente el Xiaomi MIX Flip, y lo cierto es que estoy encantada con mi compra. Por eso, no me cansaré de recomendar plegables como este Motorola, especialmente si los podemos conseguir tan baratos como hoy. Hay que entender el pliegue como una ventaja que te permite hacerlo más pequeño, más cómodo y más fácil de llevar, ya que lo podrás acomodar en cualquier bolsillo. Cuando está cerrado, es un móvil elegante, compacto y funcional. Y, cuando se despliega, muestra una pantalla grande que no tiene nada que envidiar a la de un móvil tradicional.

Uno de los grandes aciertos de este móvil está en su doble pantalla, que nos ofrece una funcionalidad extra sin necesidad de abrirlo. Por fuera, tenemos una pantalla externa de 4 pulgadas. Se trata de una AMOLED totalmente funcional desde la que podrás responder mensajes, ver Google Maps o utilizar Spotify. Incluso podrás utilizar lacámara frontal sin necesidad de abrir el dispositivo. Al abrirlo, verás su pantalla principal de 6,9". Se trata de un panel pOLED que ofrece resolución Full HD+ y una increíble tasa de refresco de 165 Hz que la hacen estar muy por encima de modelos más conocidos, como el Galaxy S25. En cuanto a la doblez, te acostumbrarás enseguida y te puedo asegurar que no afecta en absoluto a su uso.

Cuando nos compramos un móvil de este estilo, queremos que rinda como un gama alta, y te aseguro que este Motorola Moto Razr 50 Ultra lo hace. Lo consigue gracias a su procesador Snapdragon 8s Gen 3 que le ofrece potencia y fluidez ante cualquier tarea, desde las más cotidianas hasta las más exigentes. Viene acompañado por 12 GB de RAM para asegurar una excelente multitarea, y por 512 GB de almacenamiento interno para que tengas espacio más que suficiente para guardar todas las fotos que vayas a hacer con él. Desde luego, la experiencia con este móvil recuerda más a un flagship que a un plegable experimental, y ahí es donde convence.

Es verdad que las cámaras no son el punto fuerte de los plegables, pero es algo que también está empezando a cambiar. En el caso de este Razr 50 Ultra, cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen que dará lugar a resultados definidos y luminosos. Le acompaña un teleobjetivo, también de 50 megapíxeles, y una cámara frontal de 32. En general es una buena cámara y realmente solvente, así que estoy segura de que te divertirás mucho con ella. De todos modos, nosotros analizamos este móvil en Andro4all, y lo acompañamos con fotos hechas con él, para que puedas ver resultados reales.

Los móviles plegables no tienen más remedio que recortar en batería para poder mantener ese formato que los hace tan atractivos. Este Motorola lo hace hasta alcanzar los 4000 mAh, una cifra que te permitirá superar el día de autonomía sin demasiado problema. Pero lo compensa todo por su tamaño, que le hace caber en cualquier bolsillo, y por ese diseño que acapara todas las miradas y que hará que todo el mundo te pregunté qué móvil es, para que puedas contestar que, cuando lo compraste, te ahorraste 590 euros respecto a su precio oficial.

