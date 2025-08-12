La oferta que estabas esperando: el iPhone 16e vuelve a tener un precio irresistible

Aunque la presentación de los nuevos iPhone 17 será muy pronto, el iPhone 17e no saldría a la venta hasta 2026, hay que tener en cuenta que el iPhone 16e fue lanzado a finales de febrero de 2025. Pues bien, tenemos que hablar de este último, y es que tiene un 16 % de descuento sobre su precio recomendado de 709 euros, Por lo tanto, te ahorras 110 euros. ¡No está nada mal!

Ahora puedes comprar el iPhone 16e de 128 GB por 599 euros en Amazon y MediaMarkt. No hace falta decir que es un precio muy atractivo para un iPhone de última generación que es compatible con Apple Intelligence. Además, las reseñas son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Por cierto, a la hora de comprarlo puedes elegir entre dos colores: negro y blanco.

Hazte con el iPhone 16e por menos de 600 euros

Si tenemos en cuenta las características del iPhone 16e, podríamos decir que este móvil cumple con las necesidades de la mayoría de los usuarios. Además, es una excelente opción para todos aquellos que buscan un iPhone que tenga un precio accesible. Por 599 euros te llevas un móvil que tiene una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con tecnología OLED. Así pues, es un smartphone pequeño y compacto. La calidad de dicha pantalla es muy buena, con colores vivos y negros puros. En cuanto a la frecuencia de actualización, estamos hablando de 60 Hz.

A nivel interno lleva 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y el chip Apple A18. No hace falta decir que ofrece un buen rendimiento bajo cualquier escenario. A esto hay que añadir una batería de 4.005 mAh, que si bien parece poco para los tiempos que corren, gracias a la optimización del sistema operativo y la eficiencia del procesador, permite llegar al final sin tener que cargarlo.

El apartado fotográfico, sin ser lo mejor de este móvil, tampoco está nada mal. De hecho, para tener una sola cámara trasera de 48 megapíxeles te sorprenderá por la calidad de las fotos y vídeos. Y, hablando de vídeos, permite grabar a una resolución de hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. ¿Y qué hay del sistema operativo? Viene con iOS 18, pero se espera que en septiembre reciba la actualización a iOS 26.

En definitiva, si buscas un iPhone de última generación que sea lo más barato posible, no hace falta que sigas buscando, aquí lo tienes. Aprovecha esta oferta y hazte con el iPhone 16e por 599 euros antes de que se agote o finalice, no te decepcionará.

