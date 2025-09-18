Robot aspirador oferta
Ofertón del día: este robot aspirador que también friega nunca ha estado tan barato
Gracias a esta oferta de Amazon puedes hacerte con el Vexilar W11 por 130 euros menos del precio de venta recomendado, así que es un buen momento para comprarlo
¿Quieres dar el salto a un robot aspirador? No hace falta que esperes al Black Friday para hacerte con uno a un precio muy atractivo. Sin ir más lejos, el Vexilar W11 tiene un 39 % de descuento por tiempo limitado, así que está mucho más barato. Además, solo hay que echar un vistazo a las reseñas para ver que vale la pena. Por lo tanto, puede que te interese. A modo de adelanto diremos que es muy completo a nivel de características.
El robot aspirador Vexilar W11 está disponible en Amazon por solo 199,99 euros, lo que supone un ahorro de 130 euros respecto a su precio recomendado de 329,99 euros. Y no solo eso, estamos hablando del mínimo historico, razón de más para hacerse con él. Si decides comprarlo, te recomendamos que lo añadas la cesta lo posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.
Un robot aspirador que también friega con reseñas mayormente positivas
Cabe destacar que, al contrario que otros robot aspiradores, este modelo es un dispositivo 2 en 1. Aspira y friega simultáneamente para ofrecer una limpieza completa en menos tiempo. Su potencia de 6.000 Pa hace que pueda atrapar el polvo polvo más fino y los pelos de mascota. Además, gracias a su detección inteligente de alfombras, aumenta automáticamente potencia cuando lo necesita. A esto hay que añadir que cuenta con tres niveles de ajuste de agua, lo que permite adaptar el fregado a diferentes superficies y necesidades.
En cuanto a la navegación navegación láser inteligente, le permite mapear tu hogar con precisión, esquivar obstáculos y planificar las mejores rutas para una limpieza más eficiente. Por cierto, desde la app podrás crear hasta 15 zonas prohibidas, establecer muros virtuales o programar limpiezas por zonas específicas. En cuanto a la autonomía, una carga completa da para hasta 180 minutos de limpieza.
Pero lo que realmente marca la diferencia es su base de autovaciado. Tras cada limpieza, el robot vacía automáticamente su depósito en una bolsa de 2 litros, lo que significa que podrás olvidarte de esta tarea hasta por 60 días. En este sentido, es un robot aspirador que destaca por ser más autónomo que otros.
En defnitiva, el Vexilar W11 no solo ofrece potencia y versatilidad, sino también comodidad y control total desde tu móvil. Si buscas un robot aspirador que lo haga todo y que además esté a un precio imbatible, esta oferta en Amazon es la ocasión perfecta para hacerte con él.
