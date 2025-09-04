Del agua limpia al brazo biónico: Dreame sorprende en la IFA 2025 con cuatro robots aspiradores para el hogar

La limpieza del hogar ya no se mide en litros ni en vatios: ahora la verdadera batalla está en la innovación, la inteligencia y la autonomía. Dreame Technology lo tiene claro y en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo de Berlín, más conocida como IFA, ha mostrado sus cartas con cuatro lanzamientos que pretenden marcar un antes y un después: Aqua10 Ultra Roller Complete, Aqua10 Ultra Track Complete, Matrix10 Ultra y Cyber10 Ultra.

La revolución de la Aqua Series: agua fresca en cada limpieza

La nueva Aqua Series, compuesto por los modelos Roller y Track Complete, estrena la Fresh Water Technology, un sistema que garantiza que el fregado se haga siempre con agua limpia, evitando arrastrar suciedad y logrando un acabado mucho más higiénico que antes.

El Aqua10 Ultra Roller Complete apuesta por un rodillo que gira a 100 rpm y se autolimpia constantemente con agua fresca. La clave está en la tecnología FluffRoll, compuesta por fibras esponjosas que consiguen llegar a las juntas de los azulejos y penetrar en manchas complicadas. Como extra, incorpora el sistema AutoSeal, capaz de detectar alfombras y levantar una barrera automática para mantenerlas secas. Al terminar, el rodillo pasa por un ciclo de autolimpieza a 100 °C, eliminando bacterias y olores.

Por su parte, el modelo Aqua10 Ultra Track Complete añade un plus: dispone de continuo con agua caliente a 45 °C gracias a la tecnología TrackSync, ideal para quien busca un suelo libre de residuos en cada pasada.

Además, ambos modelos cuentan con hasta 30.000 Pa de potencia de succión, navegación inteligente con cámaras HD potenciadas por NVIDIA y compatibilidad con el protocolo Matter para integrarse sin problema en hogares conectados.

Matrix10 Ultra: limpieza con mopas a la carta

La gran novedad del aspirador Matrix10 Ultra es la estación de cambio automático de mopas, que elige entre tres tipos en función de dónde esté limpiando: nylon para la cocina, esponja para baños y mopas térmicas para otras habitaciones. A esto se suma un compartimento de tres soluciones para ajustar la limpieza: desde eliminar olores de mascotas hasta proteger suelosdelicados de madera.

Su motor alcanza también los 30.000 Pa, e incluye el sistema HyperStream DuoBrush que evita los clásicos enredos de pelos. Además, mantiene funciones como la autolimpieza a 100 °C, la navegación VersaLift para moverse bajo muebles bajos o la certificación TÜV de limpieza silenciosa. En definitiva, un robot pensado para quienes buscan olvidarse de la fregona y del mantenimiento manual.

Cyber10 Ultra: el primer robot con brazo biónico de Dreame

La novedad más aplaudida de Dreame en la IFA 2025 ha sido la del Cyber10 Ultra, el primer robot aspirador con brazo biónico. Gracias al sistema CyberDex Bionic Ecosystem, incorpora un brazo multiarticulado capaz de levantar objetos de hasta 500 gramos y extenderse 33 cm. Su función no es anecdótica: puede apartar obstáculos, organizar objetos o incluso acceder a rincones imposibles con boquillas y cepillos específicos.

Este modelo se apoya en una IA con cámaras 360º para mapeo en 3D, sensores láser y reconocimiento de más de 240 obstáculos. Además, actúa como "compañero de limpieza", pues ofrece monitorización en vivo de mascotas con audio bidireccional y, por supuesto, es compatible con Matter. Vamos, que más que un aspirador, el Cyber10 Ultra es casi un asistente doméstico.

Disponibilidad y precios

En cuanto a su precio y disponibilidad, tanto el Aqua10 Ultra Roller Complete en color blanco como el Aqua10 Ultra Track Complete en color blanco y negro estarán disponibles el próximo lunes 8 de septiembre. Ambos dispositivos tienen un precio de 1.499 euros, pero el modelo Roller disfruta de un descuento de 200 euros durante las dos primeras semanas.

Unos días más tarde será el turno del Matrix10 Ultra, quien aterrizará en el mercado el 24 de septiembre, en color blanco y negro. Tiene un precio de 1.599 euros, y también disfruta de un descuento inicial de 200 euros, pero solo durante una semana. El Cyber10 Ultra no saldrá al mercado hasta principios de 2026, y por el momento se desconoce su precio.