Pantalla de 11 pulgadas, audio Hi-Res y diseño unibody metálico en esta tableta que está 100 euros más barata

Entre las muchas tabletas baratas que hay a la venta hoy hablaremos de la Redmi Pad SE, que si bien salió a la venta en 2023, sigue siendo un dispositivo que merece la pena comprar, sobre todo cuando está en oferta. Pues bien, tenemos que hablar de esto último, y es que tiene un gran descuento en Amazon. Así que, te recomendamos que le eches un vistazo, al igual te interesa.

Esta tableta tiene un precio recomendado de 249,99 euros (8 + 256 GB), pero la puedes encontrar por 168,99 euros en la web de Xiaomi. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon será tuya por 150 euros. No hace falta decir que es una oferta irresistible que no puedes dejar pasar. De hecho, aunque no sea la mejor tableta de su categoría, es una de las más equilibradas.

Ahorra 99,99 euros comprando la Redmi Pad SE en Amazon

Dejando de lado su precio, que es muy tentador, la Redmi Pad SE tiene una Full HD+ (1.920 por 1.200 píxeles) de 11 pulgadas, lo que se traduce en una gran nitidez y nivel de detalle. Esto hace que sea perfecta para la navegación web, ver películas y series e incluso para la lectura. Y no te preocupes por la fluidez, gracias a su frecuencia de actualización de 90 Hz las animaciones se sienten muy suaves.

En el interior de esta tableta encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 680 de 8 núcleos. Aunque ya tiene sus años, sigue siendo dando la talla a la hora de mover el sistema operativo y las aplicaciones. Por otro lado, la posibilidad de ampliar la capacidad de almacenamiento con una tarjeta microSD es un gran punto a su favor.

Si eres un amante del buen sonido, la compatibilidad con Hi-Res y los cuatro altavoces con Dolby Atmos hace que escuchar música o ver películas sea una experiencia satisfactoria. Otro de los puntos fuertes de esta tableta es su impresionante batería de 8.000 mAh, que frece una autonomía de hasta 14 horas de reproducción de vídeo.

Si estabas buscando una tableta con una pantalla de calidad, buen rendimiento y una excelente autonomía, todo ello a un precio muy bajo, entonces no lo dudes más y hazte con la Redmi Pad SE antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.