El precio de este móvil Nothing que tiene un diseño que marca la diferencia vuelve a rozar su mínimo histórico

Aunque el Nothing Phone (3a) ya está disponible, el Nothing Phone (2a) sigue siendo una opción muy interesante, sobre todo cuando está en oferta. Pues bien, tenemos que hablar de esto último, y es que por tiempo limitado tiene un 29 % de descuento en Amazon. Este smartphone cuenta con más de 1.900 valoraciones, reseñas muy positivas y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

El Nothing Phone (2) que está en oferta es el modelo de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que tiene un precio de venta recomendado de 379 euros. No obstante, lo puedes encontrar en Amazon por 270,09 euros. No hace falta decir que es un buen momento para comprarlo, de hecho, pocas veces ha estado tan barato. Por cierto, aunque está disponible en varios colores, solo el blanco tiene este precio tan atractivo.

Ahorra 108,91 euros comprando el Nothing Phone (2a) en Amazon

Un aspecto diferenciador de este móvil es su parte trasera, donde está la interfaz Glyph, que consiste en una serie de luces LED que puedes personalizar según tus preferencias. En cuanto a la pantalla, tiene un panel AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y hasta 1.200 nits de brillo. Por su tamaño y colores vibrantes, es ideal para consumir todo tipo de contenido.

Pasamos a su interior, y aquí encontramos el procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro. Dicho procesador es más que solvente, no solo a la hora de mover el sistema operativo y las aplicaciones, sino también a la hora de jugar. Por lo tanto, si sueles usar el móvil a modo de consola portátil, este no te decepcionará. Volviendo al tema del almacenamiento, cabe mencionar que no es ampliable.

Como viene siendo habitual, Nothing tampoco ha descuidado el apartado fotográfico, y aunque no es el mejor dentro de lo que viene siendo la gama media, cumple con las expectativas. Esto quiere decir que las fotos tienen un buen nivel de detalle, y lo mismo podemos decir de los vídeos. Sobre esto último, soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. En cuanto a las cámaras, tiene dos de 50 megapíxeles en la parte trasera.

Y si te preocupa el soporte a nivel de actualizaciones, Nothing garantiza hasta tres grandes actualizaciones de Android. Por otro lado, la batería de 5.000 mAh te permite usar el móvil todo el día sin necesidad de cargarlo a media tarde. Además, tiene carga rápida de 45 vatios.

Podríamos decir que el Nothing Phone (2a) es uno de los mejores móviles de gama media que puedes comprar ahora mismo por menos de 275 euros. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

