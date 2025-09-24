Primera gran rebaja en el Samsung Galaxy Z Flip7: el mejor móvil plegable tipo concha por casi 200 euros menos

La apuesta por los teléfonos plegables es cada vez más seria y, con los rumores cada vez más fuertes, seguimos sin descartar que en un futuro cercano la propia Apple sorprenda con el lanzamiento de un terminal de este tipo. Mientras tanto, el novedoso Samsung Galaxy Z Flip7 es la mejor opción que puedes tener en tus manos si buscas un modelo tipo concha y ahora está con su mejor rebaja hasta el momento.

El precio recomendado de este novedoso smartphone plegable de Samsung ha subido este año hasta unos 1.209 euros. Y aunque lleva muy poco tiempo en el mercado, ahora tenemos una gran oportunidad para conseguirlo más barato, pues ha caído en picado hasta los 1.027,65 euros en Amazon gracias a un descuento total de 181 euros que probablemente dejará de estar disponible en los próximos días. De hecho, en otros comercios como MediaMarkt, PcComponentes o la propia tienda oficial de Samsung se está vendiendo sin ningún tipo de rebaja. Así que te recomiendo no dejar pasar esta gran rebaja.

Compra el nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 más barato

Aquí no hay lugar a dudas. El Samsung Galaxy Z Flip7 es el teléfono plegable tipo concha más completo que puedes encontrar a día de hoy. Empezando a hablar sobre su diseño, ha crecido un ligeramente más en tamaño, aunque ahora es algo más delgado: al estar cerrado tiene un grosor de tan solo 13,7 mm. Algo similar sucede tanto con la bisagra como con los anillos de la cámara. Eso sí, mantiene un chasis de aluminio, unos bordes con un acabado cepillado y una certificación IP48. Todo con un ligero peso de 188 gramos.

Más allá de ser un terminal ultracompacto que cabe en casi cualquier bolsillo, otro de los grandes atractivos y cambios con respecto a la anterior generación nos lo encontramos en su pantalla exterior Super AMOLED de 4,1 pulgadas. No solo porque ahora ocupa todo el espacio para controlar mejor las diferentes aplicaciones, sino porque también nos brinda una resolución de 1.048 x 948 píxeles. Mientras que al desplegarlo tenemos una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con una resolución de 2.520 x 1.080 píxeles. Sin olvidarnos de que ambos paneles comparten una tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo máximo de 2.600 nits y una protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

Y de potencia ya te adelantamos que no se queda corto, al contrario. En su interior lleva instalado un procesador Exynos 2500 propio de la marca que nos asegura una buena eficiencia energética, nuevas funciones de IA y un rendimiento muy fluido en todo tipo de tareas, siempre y cuando no sea durante un tiempo muy prologando, ya que corre el riesgo de que pueda calentarse de más. Este chip funciona de la mano de una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB, además de que ejecuta una capa de personalización One UI 8.0 basada en Android 16 que es impecable, adaptándose a las mil maravillas al formato plegable al venir con muchos widgets interesantes.

Otra gran mejora está en su autonomía. Es cierto que, al tratarse de un teléfono plegable, es muy difícil que se asemeje a los modelos normales por el espacio disponible, y aun así Samsung ha hecho un muy buen trabajo incorporando una batería de 4.300 mAh que llega al final del día sin problemas, pues aguanta aproximadamente unas 7 horas de pantalla, y admite una carga rápida de 25 W.

Algo que tampoco pasa desapercibido es su apartado fotográfico, pues, sin recibir modificaciones, sigue estando a la altura de lo que se espera en un gama alta. En la trasera sigue apostando por una doble cámara a la que le dan forma un sensor principal de 50 MP con zoom óptico y un ultra gran angular de 12 MP, capaces de sacar fotos detalladas de día y de noche o grabar vídeo en 4K a 60 fps. Por su parte, la cámara frontal de 10 MP nos asegura unos buenos resultados en redes sociales, videollamadas o selfies ocasionales.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.