Samsung
Actualización a One UI 8: listado de los dispositivos Galaxy que recibirán Android 16 y cuándo lo harán
El leaker especializado en Samsung Alfatürk compartió en X el calendario de actualizaciones de los smartphones, tablets y relojes inteligentes Galaxy que recibirán One UI 8 y Android 16
Como seguro que ya sabrás, cada vez queda menos para el lanzamiento de la primera versión estable de One UI 8, una nueva capa de personalización de Samsung basada en Android 16 que llegará de manera oficial a todos los dispositivos compatibles este mismo mes, aunque todavía no conocemos la fecha exacta.
Pues bien, ahora una reciente filtración ha dejado al descubierto el calendario de la actualización a One UI 8, un listado que nos muestra que terminales, smartwatches y tabletas Galaxy recibirán Android 16 y también cuando lo harán.
Este es el calendario de actualizaciones de los Samsung Galaxy a One UI 8 y Android 16
Recientemente, el filtrador especializado en Samsung Alfatürk publicó un post en X, la antigua Twitter, en el que comparte unas imágenes que confirman la fecha exacta en la que aterrizará la actualización a One UI 8 en todos los dispositivos Galaxy elegibles para la misma.
Tal como puedes apreciar en las imágenes que acompañan al citado post, el cual te dejamos sobre estas líneas, la actualización a One UI 8 se irá desplegando en todos los dispositivos compatibles entre septiembre y noviembre de 2025 y llegará tanto a terminales, tablets y smartwatches actuales como a otros que ya tienen cierta antigüedad.
A continuación, te pasamos a detallar los smartphones, las tabletas y los relojes inteligentes de la serie Galaxy que se actualizarán a One UI 8 y Android 16 junto con la fecha exacta en la que lo harán ordenados por meses:
septiembre de 2025
Samsung Galaxy S25: 18 de septiembre
Samsung Galaxy S25+: 18 de septiembre
Samsung Galaxy S25 Ultra: 18 de septiembre
Samsung Galaxy S25 Edge: 25 de septiembre
Samsung Galaxy S24: 25 de septiembre
Samsung Galaxy S24+: 25 de septiembre
Samsung Galaxy S24 Ultra: 25 de septiembre
Samsung Galaxy S24 FE: 25 de septiembre
Samsung Galaxy A56 5G: 25 de septiembre
Samsung Galaxy A36 5G: 25 de septiembre
octubre de 2025
Samsung Galaxy S23: 2 de octubre
Samsung Galaxy S23+: 2 de octubre
Samsung Galaxy S23 Ultra: 2 de octubre
Samsung Galaxy S23 FE: 2 de octubre
Samsung Galaxy S22: 6 de octubre
Samsung Galaxy S22+: 6 de octubre
Samsung Galaxy S22 Ultra: 6 de octubre
Samsung Galaxy S21 FE 5G: 2 de octubre
Samsung Galaxy Z Fold 6: 2 de octubre
Samsung Galaxy Z Flip 6: 2 de octubre
Samsung Galaxy Z Fold 5: 13 de octubre
Samsung Galaxy Z Flip 5: 13 de octubre
Samsung Galaxy Z Fold 4: 6 de octubre
Samsung Galaxy Z Flip 4: 6 de octubre
Samsung Galaxy A55 5G: 6 de octubre
Samsung Galaxy A54 5G: 13 de octubre
Samsung Galaxy A53 5G: 30 de octubre
Samsung Galaxy A52s 5G: 13 de octubre
Samsung Galaxy A35 5G: 30 de octubre
Samsung Galaxy A34 5G: 30 de octubre
Samsung Galaxy A33 5G: 30 de octubre
Samsung Galaxy A26 5G: 2 de octubre
Samsung Galaxy A25 5G: 16 de octubre
Samsung Galaxy A23 5G: 16 de octubre
Samsung Galaxy A17 5G: 2 de octubre
Samsung Galaxy A16 5G: 2 de octubre
Samsung Galaxy A15 5G: 20 de octubre
Samsung Galaxy A06: 23 de octubre
Samsung Galaxy M34 5G: 2 de octubre
Samsung Galaxy M33 5G: 27 de octubre
Samsung Galaxy M15 5G: 27 de octubre
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: 1 de octubre
Samsung Galaxy Tab S10+ 5G: 1 de octubre
Samsung Galaxy Tab S10+: 1 de octubre
Samsung Galaxy Tab S10 FE+: 9 de octubre
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: 23 de octubre
Samsung Galaxy Tab S9+: 23 de octubre
Samsung Galaxy Tab S9: 23 de octubre
Samsung Galaxy Tab S9 FE+: 13 de octubre
Samsung Galaxy Tab S9 FE: 13 de octubre
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: 23 de octubre
Samsung Galaxy Tab S8+: 23 de octubre
Samsung Galaxy Tab S8: 23 de octubre
Samsung Galaxy Tab S8 Lite: 9 de octubre
Samsung Galaxy Tab S6 Lite: 23 de octubre
Samsung Galaxy Watch 7: 1 de octubre
Samsung Galaxy Watch 6 Classic: 1 de octubre
Samsung Galaxy Watch 6: 1 de octubre
Samsung Galaxy Watch FE: 1 de octubre
noviembre de 2025
Samsung Galaxy Tab A9: 5 de noviembre
Samsung Galaxy Watch 5 Pro: 3 de noviembre
Samsung Galaxy Watch 5: 3 de noviembre
Samsung Galaxy Watch 4 Classic: 3 de noviembre
Samsung Galaxy Watch 4: 3 de noviembre
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Experiencias en el extranjero