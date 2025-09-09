Actualización a One UI 8: listado de los dispositivos Galaxy que recibirán Android 16 y cuándo lo harán

Como seguro que ya sabrás, cada vez queda menos para el lanzamiento de la primera versión estable de One UI 8, una nueva capa de personalización de Samsung basada en Android 16 que llegará de manera oficial a todos los dispositivos compatibles este mismo mes, aunque todavía no conocemos la fecha exacta.

Pues bien, ahora una reciente filtración ha dejado al descubierto el calendario de la actualización a One UI 8, un listado que nos muestra que terminales, smartwatches y tabletas Galaxy recibirán Android 16 y también cuando lo harán.

Este es el calendario de actualizaciones de los Samsung Galaxy a One UI 8 y Android 16

Recientemente, el filtrador especializado en Samsung Alfatürk publicó un post en X, la antigua Twitter, en el que comparte unas imágenes que confirman la fecha exacta en la que aterrizará la actualización a One UI 8 en todos los dispositivos Galaxy elegibles para la misma.

Tal como puedes apreciar en las imágenes que acompañan al citado post, el cual te dejamos sobre estas líneas, la actualización a One UI 8 se irá desplegando en todos los dispositivos compatibles entre septiembre y noviembre de 2025 y llegará tanto a terminales, tablets y smartwatches actuales como a otros que ya tienen cierta antigüedad.

A continuación, te pasamos a detallar los smartphones, las tabletas y los relojes inteligentes de la serie Galaxy que se actualizarán a One UI 8 y Android 16 junto con la fecha exacta en la que lo harán ordenados por meses:

septiembre de 2025

octubre de 2025

noviembre de 2025