No es el iPhone 17 Air, pero el Samsung Galaxy S25 Edge también es un móvil ultrafino, potente y ahora más barato

De todos los nuevos teléfonos que ha lanzado Apple al mercado, el más diferente de todos es sin lugar a dudas el iPhone 17 Air por su diseño ultrafino, aunque una alternativa igual de interesante y ahora más barata es el Samsung Galaxy 25 Edge, pues tiene un grandísimo descuento que lo vuelve a dejar a precio mínimo.

Hace unos meses llegó al mercado este teléfono de Samsung por un precio recomendado de 1.259 euros que, con sus luces y sus sombras, fue uno de los puntos más cuestionados. Por eso mismo, cuando está en oferta la historia cambia por completo y podemos decir que merece más la pena. Y es que actualmente tiene un descuento total de 260 euros que nos permite conseguirlo por unos 999 euros en Amazon, o incluso por menos si tienes una suscripción al servicio Prime Student. De todas formas, en otros comercios como MediaMarkt, PcComponentes o la propia tienda oficial de Samsung la oferta está igualada.

Compra el Samsung Galaxy S25 Edge con más de 250 euros de descuento

El Samsung Galaxy S25 Edge es un teléfono de gama alta que reúne algunas de las mejores características de los demás modelos de su familia, pero en un diseño ultrafino que se siente muy cómodo en las manos. Apenas tiene un grosor de solo 5,8 mm y un peso de 163 gramos, además de que apuesta por un cuerpo de titanio que le da ese toque premium, una cámara vertical en forma de cápsula que sobresale ligeramente del chasis y una certificación IP68.

Otro punto llamativo es que, en vez de renunciar a un gran tamaño, nos encontramos con el mismo panel que utiliza el Samsung Galaxy S25+. Estamos hablando de una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas que nos brinda una resolución QHD+ (3.120 x 1.440 píxeles), una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits, a lo que debemos sumarle compatibilidad con HDR10+ y una protección Gorilla Glass Ceramic 2 que aporta ese extra de resistencia.

Algo que también nos sorprendió a la hora de usarlo es que no renuncia a potencia, ya que en su interior mantiene un procesador Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, el cual está preparado para llevar a cabo cualquier tarea y sacarle partido a la inteligencia artificial. Y en su versión básica se acompaña de 12 GB de RAM, un almacenamiento de 256 GB y funciona bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15, aunque ya podemos actualizarlo a la última versión.

Donde también hace una mezcla del resto de sus hermanos es en el apartado fotográfico. Aquí tenemos una doble cámara a la que le dan forma un sensor principal de 200 MP y un ultra gran angular de 12 MP. Eso sí, aunque sea capaz de asegurarnos unos muy buenos resultados y grabar en 8K, es cierto que se echa en falta un teleobjetivo para captar mejor esos detalles, objetos o personas que están a lo lejos. Mientras que su cámara frontal de 12 MP nos demuestra que es una de las mejores del mercado.

Para rematar, cabe mencionar que incorpora una batería de 3.900 mAh que, con sus luces y sus sombras, puedes llegar a aguantar un día de uso completo. El problema aparece cuando se usa bajo altas temperaturas o le exigimos demasiado, pues el porcentaje terminará bajando bastante más rápido de lo esperado y aquí un procesador algo más optimizado hubiese sido clave. Igualmente, para reducir tiempos de espera, admite una carga rápida 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga reversible.

