Es una de las pulseras de actividad más baratas de Xiaomi y ahora aún más gracias a esta oferta

Un pulsera de actividad es ideal para aquellos que hacen ejercicio, no solo es más barata que un reloj inteligente, sino que también es un dispositivo más pequeño y ligero, por lo que es mucho más cómodo de llevar cuando sales a correr. Entre las muchas opciones que hay disponibles está la Xiaomi Smart Band 9 Active, que cuesta 24,99 euros en la web de Xiaomi. No obstante, actualmente está disponible por 19,99 euros en Amazon y MediaMarkt.

Si bien no es el precio mínimo histórico, no deja de ser una oportunidad que no deberías dejar pasar, estamos hablando de una pulsera de actividad que tiene más de 1.500 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5. Y si tienes dudas y no sabes si comprarla, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios, verás que están encantados con la Xiaomi Smart Band 9 Active.

Hazte con la Xiaomi Smart Band 9 Active por tan solo 19,99 euros

Esta pulsera de actividad cuenta con resistencia al agua de 5 ATM Xiaomi

Pese a ser una pulsera pequeña y compacta tiene una pantalla de 1,47 pulgadas con una tasa de refresco de 60 Hz, así que la navegación se siente muy fluida y permite ver toda la información de forma clara y nítida. Además, hay más de 100 esferas de reloj para que la adaptes a tu estilo.

Que la Xiaomi Smart Band 9 Active sea barata no quiere decir que apenas tenga funciones relacionadas con la salud. Aquí tampoco decepciona ya que permite monitorizar de forma continua la saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardiaca, así como realizar un seguimiento del sueño y medir los niveles de estrés.

Por otro lado, no está de más mencionar que esta pulsera de actividad tiene más de 50 modos deportivos y su batería ofrece hasta 18 días de autonomía con un uso normal, y hasta 9 días si es intensivo, por lo que no hace falta cargarla a menudo.

Sin duda, la Xiaomi Smart Band 9 Active es una de las mejores, por no decir la mejor, pulsera de actividad que puedes comprar ahora mismo por menos de 20 euros. Por cierto, puedes elegir entre tres colores: negro, rosa y blanco.

