¿Te vas de viaje en coche o en furgo? Esta nevera portátil puede ser tu mejor inversión

Estamos a un pasito de dar la bienvenida al verano y espero que, con él, vengan muchas escapadas -ya sean improvisadas o pensadas al detalle-, días de camping, horas en la playa... Pero este año, por fin, no vendrán acompañadas de bebidas calientes, neveras con hielo derretido ni de esa frustración de no poder confiar en que lo que llevas para comer o beber se mantenga frío. No, este año no.

Porque he encontrado una solución en AliExpress, que además está disponible por debajo de su precio original. Me refiero a esta nevera para coche VEVOR que nos ofrece 55 litros de capacidad por solo 173 euros. Según hemos podido comprobar en la web de VEVOR, este modelo tiene un precio oficial de 260,99 euros así que hablamos de ahorrarnos 88 euros, que te ayudarán a llenarla por completo un par de veces.

Te diré que yo tengo algún artículo VEVOR, de hecho ayer mismo utilicé una plancha de sublimación de esta marca, y me gusta mucho la relación calidad-precio que ofrece. Además, en AliExpress esta nevera la vende la tienda oficial, sin intermediarios, y la envía desde España, así que la tendrás en casa en un par de días. Puedes estar tranquilo con esta compra porque tendrás las mismas garantías que si la hicieras en cualquier tienda física.

Nevera VEVOR de 55 litros: mucho más que una nevera de camping

Lo primero que me gustaría dejar claro es que esta no es una "neverita eléctrica" como las que podemos encontrar en supermercados. Hablamos de un refrigerador con compresor, lo que significa que su sistema de frío es activo, igual que el de una nevera convencional. Piensa que puede enfriar desde temperatura ambiente hasta 0ºC en 15 minutos, e incluso alcanza los -20ºC en menos de una hora. O sea, que también sirve para congelar helados, carne, agua o cualquier producto fresco con total confianza y estés donde estés.

Este modelo tiene 55 litros de capacidad, aunque también tienes otras medidas disponibles. Según el fabricante, su capacidad es suficiente para unas 60 latas de refresco -o de cerveza- o para mantener la comida de varios días refrigerada. Además, tiene dos zonas independientes y podrás establecer la temperatura para cada una de manera individual. Además, al tener un formato horizontal resulta más sencillo aprovechar el espacio de su interior.

Esta VEVOR está pensada para funcionar con total eficiente tanto en vehículos 12/24 V como en casa o en un camping con corriente alterna 110-240 V. Así que la podrás conectar al mechero de tu coche, a una batería portátil o a un enchufe convencional. Y si sueles viajar en tu furgoneta camper, esta nevera se puede convertir en una de tus mayores aliadas. Además, al tener un compresor silencioso, de menos de 45 dB, podrás dormir con ella conectada sin que te moleste.

Si te preocupa que consuma demasiado, te interesará saber que tu consumo ronda los 0,6 kWh diarios y que incluye una protección de batería para asegurarse de nunca dejar el coche son energía. Tiene ruedas y asas para que la transportes con mayor facilidad, y un panel LED digital especialmente intuitivo y fácil de utilizar. Si este verano vas a moverte en coche, esta nevera puede ser una inversión muy útil tanto para este como para los próximos años.

