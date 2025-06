De oferta el pack de Sony más redondo: PS5 Slim, mando, 1 TB y dos juegos imprescindibles

Si llevas tiempo dándole vueltas a la idea de comprar una PlayStation 5, me alegra decirte que he encontrado un pack de oferta que se va a convertir en una oportunidad muy difícil de ignorar. No solo hablo de la consola, sino que viene con el Spider Man 2 y el Astro Bot, dos títulos exclusivos de PlayStation que demuestran el poder visual y la fluidez de este modelo.

Este pack tiene un precio recomendado de 629 euros, sin embargo, tú lo puedes comprar por 469,99 euros. Para hacerlo, tendrás que introducir el código de descuento MES50 que aplicará 50 euros de descuento extra sobre la oferta que ya tiene este pack. Así se quedará cuando lo hayas añadido a tu cesta:

Así quedará tu carrito al introducir el cupón MES50 para comprar esta PS5 AliExpress

Es una oferta increíble que nos permite ahorrar 160 euros en un modelo que jamás había visto tan barato. Para que te hagas una idea, te diré que en Game mantiene ese precio oficial de 629 euros. Por otra parte, en tiendas como PcComponentes o El Corte Inglés está disponible por 529 euros, mientras que en MediaMarkt baja hasta los 519 euros. Ten en cuenta que en AliExpress nos la envía Miravia y eso quiere decir que la envían desde España para que la puedas estrenar en cuestión de días.

Compra este pack de PS5 con 160 euros de descuento

Cuando la PlayStation 5 original salió a la venta, fui de las primeras en decir que me parecía una consola enorme, y que ese diseño tan grande me echaba un poco para atrás. No debí de ser la única en pensar esto porque, a partir de ahí, se diseñó el modelo Slim, que es el que te traigo hoy. Esta versión ha reducido su volumen un 30% respecto al original, y eso se nota mucho.

Este modelo viene con un SSD de 1 TB de almacenamiento y con un mando. Además, incluye los juego Spider Man 2 y Astro Bot, dos títulos imprescindibles que demuestran todo lo que esta consola es capaz de hacer a nivel de inmersión, control y narrativa. Y, por si te preguntas si te compensa el modelo Pro, te diré que a menos que sean un jugar muy exigente o que tengas un televisor 8K de última generación, esta versión Slim te da todo lo que necesitas hoy en día: juegos fluidos, gráficos en 4K, carga prácticamente instantánea y una experiencia general impecable.

Lo mejor de este pack es que lo podrás estrenar en cuanto lo recibas, sin necesidad de explorar suscripciones de PlayStation Plus ni nada similar, porque ya tendrás todo lo que necesitas. Además, al ser la versión con lector se vuelve mucho más versátil, porque en ella podrás jugar tanto a juegos físicos como juegos digitales. Así que en cuanto abras la caja de esta PS5 ya la podrás estrenar y recordar que la compraste a un preciazo, con un descuento nunca visto.

Con este pack de oferta te estarás llevando a casa una consola de última generación que ha sido rediseñada, con un almacenamiento extra y con dos de los juegos que han marcado esta nueva generación. No es una rebaja cualquiera, sino que es la forma más inteligente de entrar a este mundo de Sony, y hacerlo por la puerta grande.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.