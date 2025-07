Vídeo 5,3K, lentes magnéticas y batería indestructible: esta GoPro que lo hace todo

AliExpress es una de esas tiendas que, aunque no esté en medio de una campaña potente, es capaz de ofrecer precios increíbles. Y lo mejor es que lo hace en cualquier tipo de categorías, desde productos para el hogar hasta móviles, pasando por videoconsolas, ordenadores o cámaras de acción. Precisamente, hoy vengo a hablar de la cámara de acción por excelencia, la GoPro, que hemos encontrado a un precio que no hemos podido pasar por alto.

Se trata de su última versión, la GoPro HERO13. Ahora mismo la podemos comprar rebajada, rondando los 303 euros en AliExpress. Hablamos de ahorrarnos 147 euros en su compra, ya que este modelo tiene un precio oficial de 449,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de GoPro. Y, por si todavía eres un poco reacio a comprar en AliExpress, te diré que esta cámara se envía desde España y que además tiene envío y devolución gratis para una mayor tranquilidad.

GoPro HERO13 Black: la cámara de acción por excelencia a un precio irresistible

Vista desde fuera, la HER13 mantiene el diseño icónico de GoPro al tener un cuerpo rectangular con ese tacto gomoso y la óptica en una esquina. Sigue siendo prácticamente igual de compacta al pesar solo 159 euros pero también resistente a caídas, golpes, polvo... Incluso es sumergible sin carcasa hasta 10 metros. Pero, en esta versión, la principal novedad está en su sistema de lentes magnéticas HB que te permitirá añadir un gran angular o una lente macro sin complicaciones, solo a través de un imán.

Esta nueva generación ha aumentado su resolución hasta 5,3K a 60 pfs y con un rango dinámico real. También permite grabar a cámara lenta con una excelente calidad, como a 240 fps en 2,7K o a 120 fps en 4K. Y, cuando vayas a sacar fotos, podrás capturar imágenes de hasta 27 megapíxeles. Gracias a esto da igual cuál sea el contenido que vas a capturar, siempre tendrá nitidez y calidad.

Ya sabes que esta cámara no necesita gimbal porque cuenta con el sistema de estabilización HyperSmooth 6.0 que analiza el movimiento en tiempo real para ajustar de forma dinámica su nivel de estabilización. Funcionará incluso al correr, al ir en bicicleta o al esquiar. Y siempre dará como resultado un vídeo fluido, recto y natural, sin vibraciones ni saltos. También puedes utilizar el modo de bloquear el horizonte que te ayudará a mantener el encuadre perfecto incluso si la cámara se inclina.

La batería Enduro de esta cámara es capaz de resistirlo todo, desde las temperaturas más altas hasta el frío extremo. Ofrece unos 90 minutos de autonomía si utilizamos la máxima resolución, una cifra que se irá ajustando si optamos por otras calidades. Y viene con WiFi y bluetooth para que puedas compartir tus grabaciones con facilidad y sin necesidad de cables ni otros dispositivos de por medio.

No cabe duda de que GoPro sigue mejorando año tras año, y no parece un fabricante dispuesto a conformarse. Con esta nueva versión podrás grabar todas tus aventuras con el mínimo cuidado, porque es una cámara hecha para resistir, pero con la mayor calidad al ofrecer resoluciones tan buenas. Una cámara para divertirse y para disfrutar con la que serás la envidia de muchos (entre los que me incluyo).

