Samsung se luce con esta enorme Smart TV y la rebaja más de 1.200 euros

El salto de calidad de un televisor no siempre se mide en pulgadas. A veces hay factores menos visibles que lo cambian todo: un nivel de contraste que distinga cada sombra, un brillo que no muestre reflejos, un sonido que no necesite ninguna barra para completarse... Precisamente por eso, cambiar de tele es mucho más que cambiar de pantalla.

Eso es precisamente lo que propone este modelo de Samsung, la Neo QLED QN1EF. Se trata de una smart tv con tecnología Mini LED que, la verdad, es de las apuestas más completas de la actual gama 4K. Cuando veas todas las características y especificaciones de esta tele, y que te contaré aquí abajo, entenderás que tenga un precio oficial de 2.398,99 euros. Pero, la buena noticia, es que ahora la podemos comprar rebajada en la propia web oficial, donde está disponible por 1.139,99 euros.

No solo hablamos de ahorrarnos 1.259 euros en esta smart tv, sino que además de toda la tranquilidad de comprarla en la web oficial. Por supuesto, nos la llevaremos con envío y devolución gratis, con la garantía y la calidad de un servicio técnico que funciona de manera excelente y con la posibilidad de financiarla para ir repartiendo el gasto en varios meses.

Esta Samsung Neo QLED QN1EF supera todas las expectativas

No cabe duda de que lo primero que salta a la vista de este modelo es su enorme panel de 75 pulgadas. No es algo que se vea todos los días ni en todos los hogares. Pero no solo hablamos del tamaño, también de esa tecnología Mini LED que se basa en miles de zonas diminutas que regular la luz de forma precisa. No se trata de lo que podríamos considerar una retroiluminación convencional sino que el resultado es un contraste mucho más definido, con negros profundos y un brillo más uniforme.

Además de su panel, otro de sus grandes protagonistas, es su procesador NQ4 AI Gen2, que utiliza inteligencia artificial para analizar lo que estás viendo e incluso escalar a 4K los contenidos que no alcancen esa resolución. Gracias a este chip, cada escena se optimiza en tiempo real, mejorando el movimiento, la nitidez e incluso el sonido. ¿Lo mejor? Que todo lo hace sin que tengas que tocar nada.

Mientras que otros modelos grandes se olvidan del sonido, esta QN1EF destaca también por su sistema sonoro. Incluye la tecnología Object Tracking Sound+, un sistema de sonido multidireccional que es capaz de analizar el contenido para conseguir que el audio se mueva en función de lo que esté ocurriendo en la pantalla. Por ejemplo, si un coche pasa de izquierda a derecha, lo oirás cruzar el salón. Si una explosión ocurre en el fondo de la escena, será ahí dónde la escucharás. Es algo difícil de explicar pero que entiendes a la perfección cuando lo pruebas. Y este sistema se complementa con Dolby Atmos para permitirte escuchar con mayor profundidad y claridad.

Como es habitual en Samsung, este modelo utiliza Tizen como sistema operativo. Bajo mi punto de vista, y como persona que tiene otro modelo Samsung en su dormitorio, se trata de uno de los sistemas más completos del mercado. Es rápido, fluido, visualmente limpio... y muy fácil de utilizar. En un par de clics habrás accedido a Netflix, Prime Video o Disney+, pero además de eso ofrece cientos de canales gratuitos, sin necesidad de ningún tipo de suscripción.

Ya ves que estamos ante una smart tv que lo tiene todo y, aunque a su precio oficial es algo prohibitiva, ahora que tiene este increíble descuento, ya puede posicionarse como una excelente opción de compra. Y, todo esto, con un diseño AirSlim que ayuda a que se integre bien en cualquier estancia. Y sí, me encanta repetirlo, con 1.259 euros de descuento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.