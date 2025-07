Xiaomi se come el mercado de la gama media: AMOLED 1,5K, Dimensity 7300-Ultra y cámara con OIS por menos de 200 euros

Cada vez resulta más complicado encontrar móviles equilibrados por debajo de los 300 euros, una cifra que me consta que muchos nos ponemos como tope cuando no necesitamos un modelo de gama alta. Por suerte, siempre hay alguna excepción que confirma la regla y, por supuesto, tenía que venir de la mano de Xiaomi.

La excepción a la que me refiero es el POCO X7, un móvil que ha sido diseñado pensando en usuarios que quieren rendimiento, diseño y experiencia pero que no quieren tener que vaciarse los bolsillos para conseguirlo. Desde luego, POCO vuelve a demostrar que el equilibrio es una apuesta ganadora. Y, si ya lo demuestra a su precio original, ahora que lo podemos comprar rebajado en AliExpress, rompe todos los moldes.

Piensa que este móvil tiene un precio oficial de 299,99 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi, situándose por debajo de esa barrera psicológica de los 300 euros que mencionábamos antes. Sin embargo, nosotros lo podemos comprar por 195 euros y eso significa ahorrarnos 105 euros respecto a su precio oficial, que ya era bastante ajustado. Este móvil se envía desde España así que lo podrás tener en casa esta misma semana, y tiene envío y devolución gratis para una mayor tranquilidad.

POCO vuelve a dar en el clavo

Aunque no sea el apartado más mediático, es verdad que el diseño del POCO X7 está muy bien resuelto. Con un grosor de 8,4 mm y un peso de 185 gramos, podemos hablar de un móvil ligero y cómodo de manejar. Esto se agradece especialmente ante usos prolongados, porque no sentirás molestias ni te cansarás. Su módulo de cámaras está muy bien integrado y tiene una certificación IP68 que lo hace resistente al agua y al polvo y que no es habitual en estos precios.

Su pantalla es digna de competir con móviles más caros. Se trata de un panel AMOLED de 6,67 pulgadas que da lugar a una resolución 1,5K. A estas cifras podemos sumar una tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo que alcanza los 3000 nits. Este conjunto de cifras lo convierte en uno de los paneles más completos de su gama. En él todo se ve fluido, colorido y nítido. Y ese contraste característico de los paneles AMOLED hace que leer o ver vídeos sea muy cómodo.

Para este modelo, POCO ha optado por un procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra que ofrece una gran combinación de potencia y eficiencia energética. Este chip, junto a sus 8 GB de RAM y a sus 256 GB de almacenamiento interno, ofrece un rendimiento muy fluido en el día a día. Notarás que las apps abren rápido, que podrás llevar a cabo una multitarea estable y que tendrás espacio suficiente para tus fotos, vídeos y documentos.

Aunque hasta ahora no ha sido el punto fuerte de los móviles POCO, se ve que se están esforzando a la hora de diseñador sus conjuntos fotográficos. En concreto, el de este X7 está compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles con una apertura f/1,5 y estabilización óptica de imagen. Con esto nos aseguramos fotos más nítidas, incluso de noche, menos desenfoque por movimiento y un mejor resultado en los vídeos. Le acompaña un ultra gran angular que incluye sensor macro y una cámara frontal de 20 megapíxeles. Es un conjunto capaz de grabar en 4K y que supera con claridad a muchos otros móviles de su segmento.

Y sus puntos fuertes no han acabado, porque todavía nos queda hablar de su batería de 5110 mAh, que será suficiente para alcanzar el día y medio de autonomía. Es un móvil que quiere hacerlo todo bien a un precio increíble. Así que, ahora que lo puedes comprar rebajado, me parece una opción ideal si buscas un móvil para las tareas del día a día y que ni siquiera alcance los 200 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.