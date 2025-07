OnePlus ha hecho un reloj elegante, útil y con batería de verdad (y lo ha rebajado)

Es verdad que los smartwatches han evolucionado mucho. Pero entre tanta pantalla curva, menús complicados y batería de un día y medio, a veces lo que buscamos es algo más sencillo y funcional. No me refiero a básico, sino a bien pensado. A un reloj que mida lo importante, que responda cuando lo necesitas y que no parezca una nave espacial en la muñeca.

Este reloj, el OnePlus Watch 3, cumple todas las papeletas para convertirse en tu próxima compra. Especialmente ahora que puedes utilizar el cupón SSES20 para conseguirlo por 177 euros en AliExpress. Lo envían desde Francia para que lo puedas tener en casa en un par de días, y tiene envío y devolución gratis. Si aprovechas esta oferta te podrás ahorrar más de 170 euros sobre su precio oficial de 349 euros, que es el que indica en la web de OnePlus.

El OnePlus Watch 3 es una de las opciones más equilibradas del mercado

Es innegable que la primera impresión importa, y seguramente por eso este OnePlus sepa presentarse. Gracias a su caja de acero inoxidable y a su cristal curvado, sabe tener presencia pero sin resultar exageradamente llamativo. Tiene un diseño sobrio, elegante y cómodo, que lo hace ideal para vestir a diario. De hecho creo que tiene un diseño muy versátil que te permitirá llevarlo tanto en el día a día como en ocasiones algo más formales.

Su pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas con resulución de 466 x 466 píxeles y brillo de hasta 2200 nits, es sencillamente brillante (en todos los sentidos). No solo se ve bien bajo el sol, sino que además tiene un buen nivel de contraste, ofrece una gran fluidez en su interfaz y, en general, una buena visualización.

Este reloj te dará visión real de tu bienestar diario, que va mucho más allá del número de calorías que quemes. Medirá tu ritmo cardíaco con precisión gracias a su sensor mejorado, tu nivel de oxígeno en sangre, de estrés, la respiración, la calidad de tu sueño... Y te presentará todos los datos que recoja de una forma clara, sin tablas ni gráficos imposibles de interpretar.

Incluye más de 100 modos deportivos, que van desde los más clásicos como correr, andar en bici o nadar, hasta algunos más específicos, como el yoga. Tiene una resistencia al agua de 5 BAR precisamente para que puedas nadar con él puesto y GPS integrado para hacer un seguimiento real de todas tus rutas. Lo mejor es que no necesitas abrir menús para empezar a entrenar, porque lo detecta automáticamente para empezar la medición.

Antes te decía que hay quienes no concebimos que un reloj tenga que cargarse prácticamente a diario, por eso me gusta decir que este OnePlus ofrece hasta 16 días de autonomía, lo que significa que solo tendrías que cargarlo un par de veces al mes. En general, su experiencia de uso es muy fluida y, ahora que lo podemos comprar con este descuento, es una oportunidad excelente de hacernos con él.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.