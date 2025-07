El móvil con mejor experiencia Android ya es también una de las mejores ofertas de la semana

Hay móviles que son pura potencia. Otros que apuestan por pantallas enormes o diseños llamativos. Pero luego están los que lo hacen todo bien, con fluidez, sin esfuerzo, sin adornos innecesarios... y, además, buscando la experiencia más inteligente. Quizá esta última frase te haya llevado hasta un fabricante conocido por todos: Google.

Y es que su Google Pixel 9 compite por ser el teléfono más inteligente del mercado. Está diseñado por y para Android y no busca asustar con cifras altísimas, sino que todo en él está pensado para encajar y fluir. Y si encima lo puedes conseguir con 320 euros de descuento, entonces ya no solo hablamos de un muy buen teléfono, también de una excelente oportunidad para hacerse con él.

Ahora mismo está de oferta en AliExpress, donde se queda a 679 euros en la versión con 256 GB, ya que la versión de 128 GB se puede quedar escasa. Si visitas la tienda de Google verás que este modelo tiene un precio oficial de 999 euros, aunque ahora mismo también tienes la opción de comprarlo en Amazon por 699 euros. En cualquier caso se envía desde España, así que lo podrías estrenar en un par de días, y tiene envío y devolución gratis, que siempre es una tranquilidad.

320 euros de descuento en el Google Pixel 9

Siempre he dicho que me gustan los móviles compactos porque me parecen mucho más cómodos de utilizar y de guardar, ya que caben en cualquier bolsillo. Por eso las 6,24 pulgadas me encantan. Ofrecen una resolución Full HD+ que nos garantiza una nitidez sobresaliente en cualquier contenido que reproduzcamos en ella, y una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz para aportar la fluidez que todos los móviles de gama alta deberían ofrecer. Sus 2700 nits de brillo máximo hacen que puedas disfrutar de esta pantalla en cualquier tipo de situación, incluso al aire libre y con una incidencia directa del sol sobre ella.

La potencia no siempre es lo más importante, lo que cuenta es cómo usa. Ahí es donde destaca el Tensor G4, el procesador de Google que integra este Pixel 9. Está diseñado pensando en mejorar todo lo que haces a diario para que sea más fluido, rápido e inteligente. Gracias a este chip, este Pixel entiende lo que le pides sin que tengas que explicárselo al detalle. Te permitirá editar fotos con IA, borrar elementos no deseados, traducir conversaciones en tiempo real... Viene acompañado por 12 GB de RAM para que la multitarea sea real y, como te decía al principio, por 256 GB de almacenamiento interno.

En cuanto al apartado fotográfico, mientras otros fabricantes se han puesto las pilas a nivel de hardware, Google sigue ganando en procesamiento. Esto significa que consigue más con menos sensores. Por eso puede dar lugar a retratos con desenfoques naturales, fotos nocturnas con una luz realista, vídeos estabilizados... Y lo consigue con una cámara principal de 50 megapíxeles y con un ultra gran angular de 48. En su cámara frontal de 10,5 megapíxeles saldrás siempre bien, aunque haya poca luz. Si quieres ver fotos hechas con este móvil te recomiendo echar un vistazo nuestro análisis del Pixel 9, donde profundizamos en todas sus cámaras.

No siempre tienes la opción de llevarte un móvil de gama alta en el que todo es top, desde el diseño hasta la cámara, por 320 euros menos. Y no es que el Pixel 9 necesite justificar su precio original pero, con esta rebaja, deja en evidencia a muchos rivales. Si buscas un teléfono que haga todo bien y que además tenga años de actualizaciones por delante, quizá no debas buscar más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.