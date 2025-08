Pantalla AMOLED, 120 Hz y NFC por menos de 200 euros: este Realme entra fuerte en la gama media

Pantalla AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, chip Snapdragon con 5G, batería de 6000 mAh y hasta NFC. No, no estamos hablando de un modelo de gama alta ni de un precio inflado. Este realme 14 5G cuesta menos de 200 euros en AliExpress (concretamente 181,99 €), y se está colando con fuerza entre las recomendaciones de quienes buscan un móvil solvente sin arruinarse.

Una pantalla que se siente de otro nivel (y una batería que aguanta el ritmo)

realme 14 AliExpress AliExpress

Lo que más llama la atención al tenerlo en la mano es la pantalla: un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución Full HD+ y una fluidez de 120 Hz que se nota desde el primer gesto. En esta gama de precios no es nada habitual encontrar este tipo de panel, mucho menos con ese nivel de brillo y contraste. Para quien viene de un móvil más antiguo o de pantalla LCD, el salto se nota.

Pero además, realme ha apostado por algo que pocos ofrecen en este rango: una batería generosa de 6000 mAh. Traducido al día a día, significa olvidarte de llevar el cargador encima. Incluso con uso intensivo (redes, vídeo, navegación…), puede aguantar dos jornadas. Y cuando toca recargar, lo hace rápido: los 45 W de carga hacen que en cuestión de minutos vuelva a estar operativo.

El procesador, un Snapdragon 6 Gen 4 fabricado en 4nm, le da fluidez en tareas cotidianas y en juegos moderados, mientras que su conectividad 5G y su compatibilidad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 lo preparan para el futuro.

¿Es para ti este realme? Depende de lo que valores más en un móvil

realme 14 Google Google

Si te importa tener buena pantalla, autonomía y conectividad por encima de todo, este modelo es una opción redonda. Ideal para quienes usan mucho el móvil para consumir contenido (vídeos, redes, juegos casuales), y para quienes necesitan algo fiable para el día a día, pero sin gastar de más.

Eso sí, si tu prioridad absoluta es la cámara, aquí es donde entra la matización: la trasera combina un sensor principal de 50 MP con estabilización OIS y un segundo sensor auxiliar de 2 MP. Cumple bien en condiciones de buena luz, pero no es un teléfono “fotográfico” como tal. La frontal de 16 MP es más que suficiente para videollamadas o selfies puntuales, pero sin efectos demasiado llamativos.

Un punto a favor que muchos agradecerán: tiene NFC, algo que no siempre está presente en móviles de este precio. Y también cuenta con resistencia IP69 frente a agua y polvo, lo que añade un plus de durabilidad que puede venir bien para quienes no cuidan tanto el móvil como deberían.

Si buscas un móvil equilibrado, con pantalla de calidad y batería generosa sin pagar más de la cuenta, este realme es de los que cuesta poco… y dan mucho a cambio.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.