Me pedían el doble en Leroy Merlin… y encontré este ventilador de techo LED con 75% de descuento

Cuando empieza el calor de verdad, toca buscar soluciones prácticas: algo que enfríe, que no moleste y que además no arruine la estética de la habitación. El problema es que en muchas tiendas físicas, un ventilador de techo medio decente no baja de los 90 o 100 €. Por eso este modelo de AliExpress ha llamado tanto la atención: con aspas retráctiles, motor silencioso, luz LED regulable y mando a distancia, cuesta solo 38,70 €… y eso con un 75 % de descuento.

Ventilador, lámpara y aire acondicionado ligero, todo en uno

Ventilador LED silencioso AliExpress AliExpress

Este ventilador cumple tres funciones en una sola pieza. Primero, ventila —con seis velocidades y aspas retráctiles que se despliegan solo cuando se necesita—, y lo hace sin apenas ruido gracias al motor DC silencioso, ideal para dormitorios, oficinas o salones. Segundo, ilumina: sus 36W de LED permiten elegir entre luz cálida, neutra o blanca (3000K, 4000K o 6500K), perfecta para adaptarse a distintos momentos del día. Y por último, regula: con mando a distancia, memoria, y un temporizador de hasta 4 horas, puedes controlarlo todo sin moverte del sofá.

También incluye la poco conocida pero muy útil “función invierno”, que invierte el sentido de giro para redistribuir el aire caliente acumulado en el techo durante los meses fríos. Y su instalación no es compleja: pesa poco, viene bien embalado y el diseño retráctil hace que no necesites un techo alto para disfrutarlo.

Por 38,70 € en AliExpress, este ventilador con luz es una de esas oportunidades que cuesta repetir. Sobre todo si lo comparamos con otros modelos que, por la mitad de funciones, duplican el precio.

