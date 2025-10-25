SanDisk
El pendrive metálico de SanDisk con 128 GB y 400 MB/s que está prácticamente regalado ahora mismo
Diseño resistente, protección por contraseña y transferencia ultra rápida por un precio que sorprende
Cada vez usamos más fotos, vídeos y documentos, pero el almacenamiento del móvil o del portátil rara vez acompaña. Ahí es donde entra este SanDisk Ultra Luxe de 128 GB, un pendrive pensado para quienes necesitan guardar, transferir o hacer copias de seguridad sin depender de internet.
Su carcasa metálica, de acabado pulido, transmite una sensación sólida y duradera, muy distinta al plástico habitual de otros modelos. Además, su velocidad de lectura de hasta 400 MB/s permite mover archivos pesados —como vídeos en 4K o bibliotecas de fotos— en cuestión de segundos.
Y con el 34% de descuento actual (11,99 € en Amazon), se ha convertido en una de las opciones más recomendadas por usuarios que buscan fiabilidad y velocidad sin gastar más de 12 €.
Diseño robusto, velocidad de gama alta
El SanDisk Ultra Luxe combina rendimiento profesional con tamaño mínimo. Su estructura metálica no solo mejora la durabilidad, sino que también ayuda a disipar el calor durante las transferencias rápidas. Con su tecnología USB 3.2 Gen 1, compatible con USB 3.0 y 2.0, alcanza hasta 400 MB/s de lectura, lo que multiplica por diez la velocidad de un pendrive convencional.
Además, incluye protección con contraseña y acceso gratuito al software RescuePRO Deluxe, una herramienta que permite recuperar archivos borrados accidentalmente, algo que marca la diferencia frente a otros modelos más básicos. En resumen: velocidad, seguridad y fiabilidad en un formato que cabe literalmente en el llavero.
Ideal para trabajo, estudios o viajes
Este pendrive de SanDisk es perfecto para quienes necesitan llevar archivos importantes siempre encima. Funciona sin necesidad de instalación, es compatible con Windows y Mac, y su anilla metálica integrada permite colgarlo junto a las llaves para tenerlo siempre a mano.
Su capacidad de 128 GB da para mucho más de lo que parece: miles de fotos, vídeos, documentos o presentaciones sin ocupar espacio en la nube ni depender de conexión. Por menos de 12 €, ofrece una combinación difícil de igualar entre diseño, velocidad y fiabilidad, algo que explica por qué está entre los más vendidos del momento.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
