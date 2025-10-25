El pendrive metálico de SanDisk con 128 GB y 400 MB/s que está prácticamente regalado ahora mismo

Cada vez usamos más fotos, vídeos y documentos, pero el almacenamiento del móvil o del portátil rara vez acompaña. Ahí es donde entra este SanDisk Ultra Luxe de 128 GB, un pendrive pensado para quienes necesitan guardar, transferir o hacer copias de seguridad sin depender de internet.

Su carcasa metálica, de acabado pulido, transmite una sensación sólida y duradera, muy distinta al plástico habitual de otros modelos. Además, su velocidad de lectura de hasta 400 MB/s permite mover archivos pesados —como vídeos en 4K o bibliotecas de fotos— en cuestión de segundos.

Y con el 34% de descuento actual (11,99 € en Amazon), se ha convertido en una de las opciones más recomendadas por usuarios que buscan fiabilidad y velocidad sin gastar más de 12 €.

Diseño robusto, velocidad de gama alta

SanDisk Ultra Luxe Amazon Amazon

El SanDisk Ultra Luxe combina rendimiento profesional con tamaño mínimo. Su estructura metálica no solo mejora la durabilidad, sino que también ayuda a disipar el calor durante las transferencias rápidas. Con su tecnología USB 3.2 Gen 1, compatible con USB 3.0 y 2.0, alcanza hasta 400 MB/s de lectura, lo que multiplica por diez la velocidad de un pendrive convencional.

Además, incluye protección con contraseña y acceso gratuito al software RescuePRO Deluxe, una herramienta que permite recuperar archivos borrados accidentalmente, algo que marca la diferencia frente a otros modelos más básicos. En resumen: velocidad, seguridad y fiabilidad en un formato que cabe literalmente en el llavero.

Ideal para trabajo, estudios o viajes

Este pendrive de SanDisk es perfecto para quienes necesitan llevar archivos importantes siempre encima. Funciona sin necesidad de instalación, es compatible con Windows y Mac, y su anilla metálica integrada permite colgarlo junto a las llaves para tenerlo siempre a mano.

Su capacidad de 128 GB da para mucho más de lo que parece: miles de fotos, vídeos, documentos o presentaciones sin ocupar espacio en la nube ni depender de conexión. Por menos de 12 €, ofrece una combinación difícil de igualar entre diseño, velocidad y fiabilidad, algo que explica por qué está entre los más vendidos del momento.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.