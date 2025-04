Pensaba gastar 60 euros en unos JBL hasta que probé estos Philips en Amazon por solo 17

Buscaba unos auriculares pequeños, cómodos y sin complicaciones para escuchar música y contestar llamadas cuando estoy fuera de casa. Y los encontré. Estos Philips TAT1209BK estaban con un 43% de descuento, y me salieron por solo 17,04€. Sinceramente, me han sorprendido desde el primer uso.

Ligeros, con buen sonido y batería suficiente para todo el día

Philips TAT1209BK amazon amazon

Me encantan porque no pesan nada. Los llevo puestos en el metro, mientras camino o incluso para hablar en videollamadas. Se ajustan bien al oído, no se caen y no molestan. El sonido es más que correcto: graves potentes, voz clara y sin cortes. Lo que más me gusta es que puedo llevar el estuche en el bolsillo sin que abulte nada.

La conexión Bluetooth es rápida y estable, se emparejan al momento. Y aunque no esperaba demasiado por este precio, la batería me aguanta bien toda la jornada: unas horas de música, varias llamadas y aún les queda carga. Además, son tan discretos que ya forman parte de mi día a día.

Por 17,04€, no les puedo pedir más. Cómodos, prácticos y con buena calidad de sonido, estos Philips han sido una compra que realmente uso y disfruto. Perfectos si no quieres gastar mucho, pero sí tener algo que funcione.

