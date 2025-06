¿Pensabas que junio era un mes tranquilo? Prepárate para una avalancha de deporte en Movistar Plus+

Cuando termina LaLiga, muchos creen que el mando a distancia entra en vacaciones. Error. Junio es ese mes en el que los verdaderos aficionados separan el grano de la paja. Porque aunque algunos deportes bajan el volumen, Movistar Plus+ sube el ritmo. Y lo hace con una programación deportiva tan intensa que no te va a dar tiempo ni a echar de menos el VAR.

Por menos de lo que cuesta una pizza, tienes acceso a un buffet libre de emociones: fútbol internacional, finales de infarto en la ACB, NBA con aroma a anillo, Roland Garros al rojo vivo… y sí, todo sin permanencias ni líos.

Vamos por partes, porque lo que viene no es poco.

Fútbol del bueno aunque LaLiga haya bajado el telón

CONMEBOL en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Se acabó LaLiga, sí. Pero eso no significa que se acabó el fútbol. Los clasificatorios sudamericanos para el Mundial 2026 se ponen serios y traen partidos que huelen a épica. ¿Brasil? ¿Argentina? ¿Uruguay? Todos están en juego… y tú también puedes estarlo, aunque sea desde el sofá.

A esto súmale las semifinales y final de los playoffs de LaLiga Hypermotion. Porque si pensabas que en Segunda no se juega con el alma, es que no has visto a un equipo luchar por ascender. En junio se deciden los últimos billetes a Primera y Movistar Plus+ te los pone en bandeja.

Eliminatorias CONMEBOL – Mundial 2026 (Jornadas 15 y 16)

Jornada 15:

Paraguay – Uruguay → Vie 6, 01:00h (Liga de Campeones 2)

→ Vie 6, 01:00h (Liga de Campeones 2) Ecuador – Brasil → Vie 6, 01:00h (Vamos por M+)

→ Vie 6, 01:00h (Vamos por M+) Chile – Argentina → Vie 6, 03:00h (Vamos por M+)

→ Vie 6, 03:00h (Vamos por M+) Colombia – Perú → Vie 6, 22:30h (Vamos por M+)

→ Vie 6, 22:30h (Vamos por M+) Venezuela – Bolivia → Sáb 7, 00:00h (Liga de Campeones 2)

Jornada 16:

Uruguay – Venezuela → Mié 11, 01:00h (Liga de Campeones 3)

→ Mié 11, 01:00h (Liga de Campeones 3) Argentina – Colombia → Mié 11, 02:00h (Movistar Plus+)

→ Mié 11, 02:00h (Movistar Plus+) Brasil – Paraguay → Mié 11, 02:45h (Vamos por M+)

→ Mié 11, 02:45h (Vamos por M+) Perú – Ecuador → Mié 11, 03:30h (Liga de Campeones 3)

Playoffs de LaLiga Hypermotion

Semifinales:

Almería vs Real Oviedo → 7 junio, 20:55h

→ 7 junio, 20:55h Racing vs Mirandés → 8 junio, 18:25h

→ 8 junio, 18:25h Real Oviedo vs Almería → 11 junio, 21:00h

→ 11 junio, 21:00h Mirandés vs Racing → 12 junio, 20:55h

Final:

Ida → 15 junio, 19:00h

→ 15 junio, 19:00h Vuelta → 21 junio, 20:55h

El baloncesto se pone en modo “no apto para cardiacos”

Liga Endesa – Playoffs en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

Mientras el fútbol agota sus últimos coletazos, la ACB y la NBA se convierten en protagonistas. En España, los playoffs de la Liga Endesa ya están en marcha. Equipos como el Barça, el Real Madrid o el Valencia Basket están a solo un tropiezo de quedarse fuera o a un triple sobre la bocina de seguir soñando. Todo eso, en directo y con cobertura top.

¿Y la NBA? Las finales están que arden. Hay mates, hay drama, hay partidos a las tres de la mañana que terminan en grupos de WhatsApp llenos de memes. Y hay leyendas en construcción. Spoiler: lo vas a querer ver todo, aunque al día siguiente tengas reunión a primera hora.

Liga Endesa – Playoffs

Barça vs Unicaja → 6 junio, 19:00h

→ 6 junio, 19:00h Baskonia vs Real Madrid → 6 junio, 21:15h

NBA – Finales (con horario trasnochador)

Thunder vs Pacers → 6 junio, 02:30h

→ 6 junio, 02:30h Thunder vs Pacers → 9 junio, 02:00h

→ 9 junio, 02:00h Pacers vs Thunder → 12 junio, 02:30h

→ 12 junio, 02:30h Pacers vs Thunder → 14 junio, 02:30h

Roland Garros: tierra batida, nervios de acero y un trofeo que pesa más que una resaca de domingo

Roland Garros en Movistar Plus+ Movistar Plus+ Movistar Plus+

El tenis también tiene reservado un sitio de lujo en la parrilla. Y no es cualquier torneo: hablamos de Roland Garros, que ya está en su recta final. Aquí no hay espacio para los errores. Cada set es una batalla. Cada punto es una guerra. Y tú puedes vivirlo con todo lujo de detalles desde el primer saque hasta el último aplauso.

Final femenina → Sábado 8 de junio

→ Sábado 8 de junio Final masculina → Domingo 9 de junio

Ambas disponibles en directo y con cobertura completa en Movistar Plus+.

¿Y todo esto por menos de 10 euros?

Parece una locura, pero sí. Todo este contenido está incluido en Movistar Plus+ por 9,99 € al mes. Sin tener que instalar nada. Sin contratos largos. Sin pedirle a tu cuñado su contraseña. Tú entras, te registras y ves lo que quieras. Así de fácil. Así de moderno.

Y si eres de los que se lo piensa dos veces, también puedes suscribirte con el plan anual y olvidarte durante un año entero por solo 99,90 €. Lo que viene siendo: pagas 10 meses, ves 12. Matemáticas que hasta tu madre aprobaría.

Así que ya sabes…

Junio no es un mes de descanso. Es el mes en el que se juegan finales, se levantan copas y se derraman lágrimas. Es el mes en el que muchos se desconectan… pero tú, si tienes buen ojo, sabes que es el momento de conectarte.

Y Movistar Plus+ está más que preparado para darte el mejor asiento en primera fila.

