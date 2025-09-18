Qué hacer si te han denegado un préstamo personal: opciones reales que todavía puedes usar

La denegación de un préstamo personal es una situación más común de lo que parece, sobre todo en un contexto donde los tipos de interés están altos y las entidades bancarias son cada vez más estrictas en sus análisis de solvencia. Los bancos y financieras valoran muchos factores antes de aprobar una solicitud: historial crediticio, nivel de ingresos, estabilidad laboral, nivel de endeudamiento y si figuras en registros de morosidad como ASNEF o Experian. Incluso aunque tengas nómina, hay perfiles que son considerados de riesgo si, por ejemplo, ya tienes demasiadas cuotas pendientes o tus ingresos no son constantes.

Recibir una respuesta negativa puede resultar frustrante, pero también es una oportunidad para analizar tu situación financiera y tomar decisiones más estratégicas. A continuación repasamos qué entidades pueden ofrecerte una alternativa viable y qué opciones tienes sobre la mesa.

Mejores opciones si te han denegado un préstamo personal

Nota: Si te han denegado un préstamo, prueba comparadores con alta aceptación, microcréditos de respuesta inmediata o líneas de crédito flexibles. Revisa siempre TIN/TAE, plazos y penalizaciones por demora.

Dineti Condiciones Marketplace rápido hasta 10.000 € ★★★★★ Acepta perfiles en ASNEF Solicitar con Dineti ➜ Importe: hasta 10.000 € · Plazo: 7 días – 60 meses

hasta 10.000 € · 7 días – 60 meses TAE orientativa: 10,95% – 24,15% (según perfil y prestamista)

10,95% – 24,15% (según perfil y prestamista) Proceso: 100% online y gratuito; ofertas en 10–15 min

100% online y gratuito; ofertas en 10–15 min Pro: alta aceptación y flexibilidad incluso con ASNEF

alta aceptación y flexibilidad incluso con ASNEF Contra: condiciones finales las marca la entidad colaboradora

Ideal para: obtener alternativas rápidas cuando el banco te dice no.

Cetelem Condiciones 6.000 € – 60.000 € sin cambiar de banco ★★★★☆ Intereses moderados si tienes estabilidad Pedir préstamo en Cetelem ➜ TAE orientativa: 7,96% – 15,24%

7,96% – 15,24% Plazos: hasta 60 m (< 10.000 €) · hasta 96 m (≥ 10.000 €)

hasta 60 m (< 10.000 €) · hasta 96 m (≥ 10.000 €) Requisitos: ingresos ≥ 1.100 €/mes · no admite ASNEF

ingresos ≥ 1.100 €/mes · admite ASNEF Pro: coste inferior a microcréditos si cumples perfil

coste inferior a microcréditos si cumples perfil Contra: si te han denegado por scoring bajo/ASNEF, no encaja

Ideal para: solventes a los que su banco habitual no ha financiado el proyecto.

MyKredit Condiciones Hasta 1.200 € online · decisión en minutos ★★★☆☆ Sin comisiones ocultas Solicitar en MyKredit ➜ Plazos: cortos (pocas cuotas)

cortos (pocas cuotas) Aprobación: muy rápida; útil tras una denegación

muy rápida; útil tras una denegación Pro: liquidez inmediata y proceso sencillo

liquidez inmediata y proceso sencillo Contra: intereses elevados; úsalo solo para urgencias puntuales

Ideal para: cubrir un imprevisto tras una denegación bancaria.

Plazo Condiciones Línea de crédito hasta 5.000 € ★★★☆☆ Solo pagas por lo que usas Pedir línea en Plazo ➜ Tipo: crédito revolving · TAE: ~24,51%

crédito revolving · ~24,51% Uso: disponer solo lo necesario tras una denegación

disponer solo lo necesario tras una denegación Pro: flexibilidad y disponibilidad continua

flexibilidad y disponibilidad continua Contra: coste alto si se prolonga; controlar la amortización

Ideal para: colchón temporal cuando no te aprueban un préstamo clásico.

Wandoo Condiciones Hasta 300 € (nuevos) · 850 € (recurrentes) ★★★☆☆ Respuesta casi inmediata Solicitar en Wandoo ➜ Primer préstamo puede ser al 0% TAE si devuelves en plazo (máx. 30 días)

Pro: útil para cantidades pequeñas tras un “no” bancario

útil para cantidades pequeñas tras un “no” bancario Contra: recargos/penalizaciones altos si te retrasas

Ideal para: microimportes urgentes y de muy corta duración.

Financiar24 Condiciones Propuestas en minutos · sin nómina ni aval ★★★☆☆ Acceso hasta ~750 € Abrir comparativa en Financiar24 ➜ Comparador gratuito: varias ofertas con un solo formulario

Pro: alta aprobación tras denegación en bancos

alta aprobación tras denegación en bancos Contra: TAE de las ofertas puede ser elevada; revisar condiciones

Ideal para: ver alternativas rápidas sin papeleo tras un rechazo.

MoneyMan Condiciones 100 € – 1.200 € con niveles de confianza ★★★☆☆ Más importe si devuelves a tiempo Solicitar en MoneyMan ➜ Escala de importes según historial dentro de la plataforma

Pro: acceso aunque te hayan denegado en bancos

acceso aunque te hayan denegado en bancos Contra: intereses altos y penalizaciones por retraso

Ideal para: microimportes con decisión rápida, si puedes devolver a tiempo.

Dineti: préstamos personalizados de hasta 10.000 €, incluso con ASNEF

Dineti Google Google

Dineti no es un prestamista directo, sino un intermediario que conecta al usuario con diferentes entidades financieras de confianza. Permite solicitar desde 100 hasta 10.000 euros, con plazos flexibles de devolución que van desde 7 días hasta 60 meses. Su principal ventaja es que, con una sola solicitud online, recibes varias ofertas adaptadas a tu perfil, lo que ahorra tiempo y aumenta las probabilidades de aprobación.

Además, Dineti trabaja con prestamistas que aceptan perfiles en ASNEF, algo que resulta clave para quienes han sido rechazados en bancos tradicionales. El proceso es rápido —en apenas 10 minutos puedes completar la solicitud— y gratuito, sin comisiones por comparar ni costes ocultos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que Dineti no fija las condiciones finales: dependerán de la entidad que acepte tu solicitud. En algunos casos, el interés puede ser elevado, sobre todo si el perfil presenta riesgo.

Para quién es: usuarios que buscan financiación flexible y rápida, incluidos aquellos con historial negativo en ASNEF o sin nómina estable, y que quieren comparar varias opciones sin coste.

Pros

Importes amplios de hasta 10.000 €.

Plazos muy flexibles (7 días a 60 meses).

Admite perfiles en ASNEF.

Servicio gratuito y 100 % online.

Contras

No fija condiciones propias: dependen del prestamista.

Posibilidad de rechazo según perfil.

Cetelem: para quienes tienen buen historial, pero buscan flexibilidad sin cambiar de banco

Cetelem Cetelem Cetelem

Cetelem no requiere que cambies de entidad bancaria ni domicilies la nómina, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes han recibido una denegación en su banco habitual. Ofrece préstamos personales desde 4.000 € hasta 60.000 €, con un interés desde el 6,15% TIN (dependiendo del perfil).

Además, permite realizar la solicitud online con respuesta en minutos. Eso sí, exige no figurar en ningún fichero de morosidad.

Ventajas

No exige cambiar de banco

Proceso 100% online y rápido

Importe elevado disponible (hasta 60.000 €)

Inconvenientes

No acepta perfiles con ASNEF

El tipo de interés puede ser alto si el perfil no es excelente

MyKredit: micropréstamos rápidos para situaciones urgentes

MyKredit MyKredit MyKredit

MyKredit ofrece minicréditos de hasta 1.200 € (300 € si es la primera vez) con respuesta inmediata. No exige nómina y, aunque figura como opción viable para personas en ASNEF, la aprobación depende del importe y de la situación concreta del solicitante.

Es útil como solución puntual y de corto plazo, pero los intereses son elevados, con una TAE que puede superar el 2000% en función del plazo y la cantidad.

Ventajas

Es uno de los mejores créditos estando en ASNEF (casos estudiados individualmente)

Sin necesidad de nómina

Aprobación rápida, incluso en fines de semana

Inconvenientes

Coste muy elevado si no se devuelve a tiempo

Importe máximo limitado

Plazo: para quienes buscan una experiencia 100% digital y sin papeleos

Plazo Credit Plazo Plazo

Plazo ofrece préstamos de hasta 5.000 €, a través de una app sencilla y completamente automatizada. Es ideal para perfiles que han sido rechazados por bancos tradicionales, pero tienen ingresos regulares y estabilidad financiera básica.

No exige avales y permite devoluciones en plazos de hasta 24 meses, aunque no acepta clientes en ASNEF.

Ventajas

Gestión totalmente digital y rápida

No pide avales ni cambios de banco

Buena alternativa si necesitas menos de 5.000 €

Inconvenientes

No acepta perfiles con morosidad

Tipo de interés elevado respecto a entidades bancarias

Wandoo: una opción directa si estás en ASNEF

Wandoo Wandoo Wandoo

Wandoo es una de las entidades que aprueba minicréditos incluso si figuras en ASNEF, siempre que la deuda no sea muy elevada. Puedes solicitar entre 50 € y 850 €, con devolución en 7 a 30 días. Es un recurso útil si el préstamo que te denegaron era para cubrir un imprevisto puntual.

Eso sí, como ocurre con la mayoría de microcréditos, el coste total puede ser muy alto si no se devuelve a tiempo.

Ventajas

Acepta ASNEF (según condiciones)

Puedes solicitar un préstamo desde 50 euros al instante

Sin avales ni nómina obligatoria

Inconvenientes

Muy costoso si hay retraso en el pago

Importe bajo y a muy corto plazo

Financiar24: comparador para perfiles con rechazos previos

Logo Financiar 24 Google

Financiar24 no es una financiera en sí, sino un intermediario que estudia tu perfil y te presenta las ofertas que encajan con tu situación. Puede incluir entidades que aceptan ASNEF o no exigen nómina, y también permite ajustar el importe y el plazo desde el inicio.

Es especialmente útil si no sabes a qué entidad acudir tras una denegación y quieres comparar sin que cada solicitud afecte tu score.

Ventajas

Analiza ofertas según tu perfil en pocos minutos

Puede mostrar entidades que acepten ASNEF

No necesitas aportar documentación extensa

Inconvenientes

No concede directamente, depende de terceros

Puedes recibir muchas llamadas o emails tras la solicitud

MoneyMan: financiación flexible incluso con historial irregular

MoneyMan MoneyMan MoneyMan

MoneyMan ofrece uno de los mejores préstamos personales y minicréditos desde 100 € hasta 1.500 € (para clientes recurrentes). Acepta solicitudes con ASNEF y no exige avales. La solicitud es rápida y el dinero puede recibirse el mismo día.

El coste total puede ser elevado, pero permite fraccionar los pagos, lo que facilita su devolución si no tienes ingresos estables.

Ventajas

Acepta ASNEF

Desembolso rápido

Fraccionamiento de pagos disponible

Inconvenientes

Intereses muy altos

Importe limitado en la primera solicitud

Qué pasos dar si te han rechazado un préstamo: cómo reaccionar sin equivocarte

Que te nieguen un préstamo no significa que no puedas conseguir financiación, pero sí es una señal de que algo en tu perfil no ha convencido a la entidad. Actuar rápido —pero con cabeza— es clave para evitar errores que limiten aún más tus opciones.

Aquí te explicamos los pasos que conviene seguir, ordenados según su impacto real:

1. Pide explicaciones a la entidad

Aunque no están obligados a detallar los motivos, muchas entidades te indicarán si el rechazo ha sido por figurar en ASNEF, tener ingresos insuficientes o un nivel de endeudamiento alto. Conocer la causa concreta te ayudará a corregirla antes de volver a intentarlo.

2. Consulta si estás en un fichero de morosidad

Si has tenido un impago (aunque sea pequeño), puedes aparecer en listas como ASNEF, Equifax o Experian. Puedes solicitar esta información de forma gratuita una vez al año. Si aparece una deuda ya pagada, puedes reclamar que te eliminen del fichero.

3. Revisa tu ratio de endeudamiento

Una de las causas más frecuentes de rechazo es tener ya demasiados créditos o préstamos en curso. Si más del 35%-40% de tus ingresos mensuales se va a pagar deudas, difícilmente aprobarán una nueva solicitud. Intenta reducir ese porcentaje antes de volver a intentarlo.

4. No pidas otro préstamo sin revisar tu situación

Solicitar otro préstamo inmediatamente —y además en varias entidades a la vez— puede dañar aún más tu score crediticio. Cada solicitud deja un rastro que los bancos pueden ver. Lo ideal es esperar unas semanas y mejorar tu perfil antes de volver a solicitar.

5. Ajusta la cantidad o el plazo

Si pediste una cifra alta o un plazo corto, prueba a reducir el importe o ampliar el tiempo de devolución. Esto baja la cuota mensual, mejora tu ratio de solvencia y puede aumentar tus opciones de aprobación.

6. Valora otras entidades con criterios más flexibles

Algunos prestamistas online —como los que hemos mencionado antes— no aplican los mismos filtros que los bancos tradicionales. Algunos incluso valoran solicitudes con ASNEF o sin nómina. Pero cuidado con los costes: compara bien antes de firmar nada.

Dudas comunes tras un préstamo denegado: lo que la mayoría se pregunta

¿Puedo volver a solicitar un préstamo justo después de ser rechazado?

Es mejor esperar unos días o semanas, revisar tu situación y, sobre todo, evitar múltiples solicitudes seguidas que empeoran tu puntuación crediticia.

¿Cómo saber si estoy en ASNEF?

Puedes consultarlo gratuitamente enviando una solicitud a Equifax con tu DNI. También hay apps o plataformas que te ayudan a saberlo en minutos.

¿Qué entidades prestan dinero con ASNEF en España?

Algunas como MyKredit, MoneyMan, Wandoo o a través de comparadores como Financiar24 ofrecen productos para personas en ficheros de morosidad, aunque con condiciones especiales.

¿Cómo mejorar mis opciones para obtener un préstamo en el futuro?

Reduciendo deudas activas, demostrando ingresos estables, pagando a tiempo y evitando nuevas solicitudes masivas.

Qué evitar si tu solicitud de préstamo ha sido rechazada

Recibir una negativa al solicitar un préstamo puede generar frustración, pero también puede convertirse en una oportunidad para entender mejor tu situación financiera. La clave está en no insistir a ciegas ni acudir a cualquier prestamista sin comparar condiciones, porque eso solo empeorará tus opciones a medio plazo.

Antes de volver a solicitar financiación, revisa tu historial crediticio, asegúrate de no estar en ficheros de morosidad y mejora —si puedes— tu nivel de endeudamiento. Si tu perfil no encaja con los criterios de los bancos, existen entidades especializadas que ofrecen productos alternativos según tu situación, aunque con condiciones más exigentes en costes o plazos.

Y sobre todo: infórmate bien antes de firmar nada. Compara, lee la letra pequeña y no te fíes de soluciones milagro. Un préstamo debe ayudarte, no convertirse en un problema mayor.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.