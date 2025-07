Préstamos online vs préstamos bancarios: ¿qué es mejor en 2025 para financiarte sin complicaciones?

A la hora de pedir financiación, solemos pensar que hay que pasar sí o sí por el banco. Pero en realidad, hoy existe un abanico de opciones digitales que permiten obtener dinero sin moverte de casa y con requisitos mucho más flexibles.

Préstamos bancarios: los de toda la vida, gestionados por bancos tradicionales. Se suelen pedir cantidades elevadas, con intereses ajustados, pero con más burocracia y requisitos como la domiciliación de nómina, contratar un seguro o abrir una cuenta nueva.

los de toda la vida, gestionados por bancos tradicionales. Se suelen pedir cantidades elevadas, con intereses ajustados, pero con más burocracia y requisitos como la domiciliación de nómina, contratar un seguro o abrir una cuenta nueva. Préstamos online: ofrecidos por fintech, plataformas de crédito o brokers financieros. Su principal ventaja es la rapidez, la sencillez en el proceso y la posibilidad de obtener dinero sin cambiar de banco ni aportar apenas documentación.

Así que, ¿cuál es mejor? Depende. Pero si necesitas dinero rápido, cómodo y sin líos, los préstamos online son el camino más directo.

¿Por qué cada vez más personas eligen préstamos online?

Estos son algunos de los motivos por los que los préstamos online están ganando terreno frente a los bancos:

Tiempo de respuesta inmediato: en cuestión de minutos sabes si te lo conceden.

en cuestión de minutos sabes si te lo conceden. Trámite 100% online: sin pisar una oficina ni imprimir papeles.

sin pisar una oficina ni imprimir papeles. Sin cambiar de banco: puedes recibir el dinero en tu cuenta habitual.

puedes recibir el dinero en tu cuenta habitual. Flexibilidad : hay opciones para cantidades grandes o pequeñas, con plazos de días a años.

: hay opciones para cantidades grandes o pequeñas, con plazos de días a años. Accesibles incluso con ASNEF: algunas plataformas no consultan tu historial o lo valoran de forma flexible.

De hecho, si tienes prisa o no quieres perder el tiempo en trámites, te recomendamos conocer estos préstamos online rápidos y sin papeleo, ideales para salir de un apuro.

Mejores entidades para pedir préstamos online en 2025

Mejores entidades para pedir préstamos online en 2025

Los tipos de interés y condiciones mostradas pueden variar según tu perfil crediticio. Consulta siempre las condiciones actualizadas en la web oficial de cada entidad antes de contratar. RECOMENDADO Crédito Cetelem ★ ★ ★ ★ ★ TIN desde 6,99% Solicitar préstamo ✓ Entre 6.000 y 60.000€ sin complicarte con tu banco ✓ Plazos hasta 96 meses ✓ TAE desde 7,96% con 2,5% comisión de apertura ✓ No hace falta cambiar de entidad ni vincular productos Importe mínimo 6.000€ Importe máximo 60.000€ TIN desde 6,99% TAE desde 7,96% Plazo máximo 96 meses Comisión apertura 2,5% Ideal para: reunificar deudas o financiar proyectos grandes sin tener que justificar ingresos con nómina. PLAZOS FLEXIBLES Línea de Crédito Plazo ★ ★ ★ ★ ☆ Revolving hasta 5.000€ Solicitar línea ✓ Crédito flexible tipo revolving ✓ Hasta 5.000€ disponibles ✓ TAE 24,51% ✓ Ideal para imprevistos Importe máximo 5.000€ TAE 24,51% Tipo Crédito revolvente Recomendado Corto plazo Ideal para: disponer siempre de dinero para imprevistos, aunque no recomendable a largo plazo por el coste si no amortizas rápido. RECOMENDADO Broker Creditio ★ ★ ★ ★ ☆ Sin coste de servicio Comparar ofertas ✓ Comparación gratuita de múltiples entidades ✓ Importes de 500€ a 50.000€ ✓ Plazos de 61 días a 6 años ✓ TAE entre 7% y 35% según perfil Importe mínimo 500€ Importe máximo 50.000€ TAE desde 7% TAE máximo 35% Plazo máximo 72 meses Comisión Sin coste Ideal para: quien busca propuestas ajustadas a su situación sin pagar por el servicio. ULTRA RÁPIDO Micropréstamos Wandoo ★ ★ ★ ★ ☆ TAE 0% (primer préstamo) Solicitar micropréstamo ✓ Hasta 400€ en primer préstamo ✓ TAE 0% si devuelves en plazo ✓ Dinero en menos de 24 horas ✓ Solo necesitas tu DNI Importe máximo 400€ TAE 0% Plazo Según oferta Respuesta < 24 horas Ideal para: micropréstamos urgentes sin papeleo, con devolución rápida. ULTRA RÁPIDO Comparador Crezu ★ ★ ★ ★ ★ Respuesta en 15 min Comparar ofertas ✓ Préstamos de 100€ a 5.000€ ✓ Proceso gratis en 15 minutos ✓ Incluso con ASNEF o sin nómina ✓ TAE de 0% a 36% Importe mínimo 100€ Importe máximo 5.000€ TAE desde 0% TAE máximo 36% Plazo máximo 15 días Ideal para: ofertas rápidas adaptadas a tu perfil en solo 15 minutos. BAJO INTERÉS Préstamos Fintonic ★ ★ ★ ★ ★ TAE desde 5,99% Solicitar préstamo ✓ Desde 500€ hasta 50.000€ ✓ TIN desde 5,83% ✓ Compara 45+ entidades automáticamente ✓ Dinero en tu cuenta en menos de 24 horas Importe mínimo 500€ Importe máximo 50.000€ TIN desde 5,83% TAE desde 5,99% Respuesta < 24 horas Ideal para: comparar rápidamente más de 45 entidades y recibir el dinero en menos de 24h.

Cetelem

Cetelem Cetelem Cetelem

Perfecto si buscas cantidades altas sin complicarte con tu banco. Puedes pedir entre 6.000 y 60.000€, con plazos hasta 96 meses y sin necesidad de cambiar de entidad ni vincular productos. El TIN parte del 6,99% y el TAE desde el 7,96%, aunque aplican comisión de apertura del 2,5%.

Cetelem es una buena opción si quieres reunificar deudas o financiar proyectos grandes sin tener que justificar ingresos con nómina.

Plazo

Plazo Credit Plazo Plazo

No es un préstamo como tal, sino una línea de crédito flexible tipo revolving de hasta 5.000€, con 24,51% TAE. Ideal si quieres disponer siempre de dinero para imprevistos, aunque no es recomendable usarlo a largo plazo porque el coste puede aumentar si no amortizas rápido.

Creditio

Creditio Creditio Creditio

Un broker de préstamos personales que compara ofertas de múltiples entidades. Desde 500€ hasta 50.000€, con plazos de 61 días a 6 años y TAE entre 7% y 35% según perfil. Lo mejor: no pagas por el servicio y puedes obtener propuestas muy ajustadas a tu situación financiera.

Wandoo

Wandoo Wandoo Wandoo

Si lo que quieres es una cantidad baja y rápida, Wandoo ofrece micropréstamos de hasta 400€ en el primer préstamo, con la ventaja de que si lo devuelves en plazo, la TAE es del 0%. En menos de 24h tienes el dinero y solo necesitas tu DNI.

Para otros micropréstamos urgentes, puedes echar un vistazo a este listado de préstamos de 50 euros al instante.

Crezu

Crezu Crezu Crezu

Es un comparador especializado en préstamos rápidos desde 100€ hasta 5.000€. El proceso es gratis, y en solo 15 minutos te propone ofertas adaptadas a tu perfil, incluso con ASNEF o sin nómina. La TAE varía desde el 0% hasta el 36%, según la entidad final.

Fintonic

Fintonic Fintonic Fintonic

Desde la propia app Fintonic puedes solicitar préstamos de 500€ a 50.000€, con un TIN desde el 5,83% y TAE desde 5,99%. Compara automáticamente más de 45 entidades, te muestra las condiciones y en menos de 24 horas puedes tener el dinero en tu cuenta habitual.

Y si quieres saber cómo pedir dinero sin cambiar de banco, te puede interesar esta guía sobre préstamos sin cambiar de banco.

¿Cuándo es mejor pedir un préstamo bancario?

Aunque los préstamos online son la opción más cómoda y rápida, eso no significa que siempre sean la mejor alternativa. Existen casos en los que acudir a un banco tradicional tiene sentido:

Para financiar la compra de vivienda o una hipoteca.

Para proyectos a muy largo plazo (por ejemplo, préstamos personales de más de 20.000€ a más de 10 años).

(por ejemplo, préstamos personales de más de 20.000€ a más de 10 años). Cuando necesitas tipos de interés muy bajos y puedes asumir la vinculación de productos como seguros, nómina, domiciliaciones...

y puedes asumir la vinculación de productos como seguros, nómina, domiciliaciones... Si tienes un excelente perfil financiero: ingresos elevados, contrato fijo, sin deudas, y buen scoring.

Eso sí, recuerda que los bancos suelen exigir que domicilies tu nómina, contrates algún seguro o incluso cambies tu cuenta principal. Si quieres evitar estas condiciones, los préstamos online son más directos, rápidos y sin compromisos adicionales.

Préstamos online: casos en los que son más recomendables

Cuando necesitas el dinero ya: en menos de 24 horas puedes tenerlo en tu cuenta.

en menos de 24 horas puedes tenerlo en tu cuenta. Si no quieres cambiar de banco ni domiciliar ingresos.

Para cantidades pequeñas o medianas : entre 100€ y 15.000€.

: entre 100€ y 15.000€. Si quieres comparar muchas ofertas en poco tiempo: plataformas como Fintonic, Crezu o Creditio te ofrecen decenas de opciones en minutos.

plataformas como Fintonic, Crezu o Creditio te ofrecen decenas de opciones en minutos. Si tienes un perfil financiero más complejo: por ejemplo, si estás en ASNEF, tienes ingresos no demostrables o contratos temporales.

En definitiva, para resolver imprevistos, financiar vacaciones o afrontar reformas sin complicaciones, los préstamos online son tu mejor baza. Aquí puedes consultar más sobre préstamos fáciles de conseguir en 2025.

Preguntas frecuentes sobre préstamos online vs bancarios

¿Puedo conseguir mejores tipos de interés en un banco?

Sí, pero solo si tienes un perfil excelente y estás dispuesto a asumir vinculaciones. Para importes pequeños o urgencias, el coste final de un préstamo online puede compensar la rapidez y la ausencia de papeleos.

¿Qué pasa si quiero pedir 50.000 euros?

Tienes opciones online como Cetelem o Fintonic que llegan hasta esa cifra. Pero si quieres plazos muy largos o cuotas mínimas, un banco tradicional puede ser más económico.

¿Qué seguridad ofrecen los préstamos online?

Las entidades que hemos citado (Cetelem, Fintonic, Plazo, Wandoo, Crezu, Creditio) son plataformas consolidadas y seguras, sujetas a la normativa europea de protección al consumidor y de datos.

¿Y si estoy en ASNEF?

Crezu o Wandoo ofrecen opciones incluso si estás en ficheros de morosidad, aunque el tipo de interés puede ser más alto.

Si quieres explorar más opciones, aquí tienes nuestro listado de los créditos más económicos de 2025.

Cómo elegir el mejor préstamo para ti

A la hora de comparar opciones, no solo te fijes en el tipo de interés. Valora también:

TAE y comisiones adicionales.

Plazo total y flexibilidad en pagos.

Si puedes cancelar anticipadamente sin coste.

Requisitos (nómina, aval, cambiar de banco…).

Tiempo de ingreso del dinero.

Si priorizas la rapidez y la comodidad, Cetelem, Fintonic, Plazo, Wandoo, Crezu o Creditio cubren prácticamente cualquier necesidad.

Y si además quieres aprender a controlar el gasto para no endeudarte en exceso, aquí tienes esta guía útil: cómo controlar el gasto de tu tarjeta de crédito sin que se dispare tu deuda.

Conclusión: bancos o fintech, la financiación está a un clic

Si buscas rapidez, sin papeleo, ni compromisos con tu banco, los préstamos online son la opción más eficiente en 2025. Puedes pedir desde 100 hasta 50.000 euros con condiciones claras, respuesta inmediata y dinero en tu cuenta habitual.

Los bancos siguen siendo la referencia para hipotecas o proyectos de gran envergadura a largo plazo. Pero si tu prioridad es la inmediatez y la flexibilidad, hoy las mejores soluciones las encontrarás en el mundo online.

Si quieres empezar ya a comparar, aquí tienes nuestro listado actualizado de los mejores préstamos personales en 2025.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.