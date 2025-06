Lo que nadie sabía de Morata: su lado más humano, contado por él mismo en este documental

Álvaro Morata ha marcado goles en las mejores ligas del mundo, ha levantado títulos, ha sido ovacionado y también abucheado. Pero hay algo que nunca había hecho hasta ahora: hablar sin tapujos de todo lo que hay detrás del número 7. Esta noche, a las 23:25h, Movistar Plus+ estrena"Morata: no saben quién soy", un documental que no va de fútbol, sino de verdad.

Porque este no es un reportaje de celebraciones ni de recopilación de goles. Es un viaje emocional hacia lo que no se ve cuando se apagan los focos: el miedo, la depresión, el divorcio, los ataques de ansiedad, la paternidad a medio construir. Una confesión en primera persona de alguien que ha tenido todo… y aun así se ha sentido vacío.

Morata se rompe… para reconstruirse

El título ya lo adelanta: No saben quién soy. Y no es una pose. En este documental producido por FJX Media, Morata habla de cuando ya no podía más. Del momento en el que levantó el teléfono para decirle a su familia, amigos y compañeros que no estaba bien. Y de cómo se atrevió a pedir ayuda en un mundo —el del fútbol de élite— en el que mostrar debilidad sigue siendo un tabú.

Por primera vez, el capitán de España se abre ante las cámaras sobre su depresión al final de su etapa en el Atlético de Madrid, su separación de Alice Campello —con quien, por cierto, ha reconstruido su relación— y sus dudas existenciales mientras debía liderar a la Roja en la Eurocopa.

Un documental con voces muy cercanas

No solo habla él. El documental recoge testimonios inéditos de su entorno más cercano: su mujer, su familia, compañeros como Andrés Iniesta, leyendas como Carlos Alcaraz o periodistas deportivos como Carlos Martínez. Todos ayudan a dibujar el retrato completo de un futbolista que se ha sentido más solo que nunca… rodeado de millones de personas.

Entre escenas íntimas en casa y recuerdos de vestuario, Morata: no saben quién soy huye del héroe clásico y muestra al hombre detrás de los títulos. A alguien que ha tenido que aprender a cuidarse fuera del campo para poder seguir rindiendo dentro.

Movistar Plus+, el refugio para los relatos reales del deporte

Este estreno no es casual. Movistar Plus+ lleva tiempo convirtiéndose en el altavoz ideal para los deportistas que quieren hablar de lo que no se ve: de la presión, de la salud mental, de la parte humana. Este documental se suma a producciones como No tenéis ni **** idea de Luis Enrique o las entrevistas de Universo Valdano, en las que el foco no está en el resultado, sino en el proceso.

Y lo mejor: puedes verlo por menos de 10 euros al mes, sin cables ni permanencias. Literalmente, en el móvil mientras viajas o en la tele del salón. Solo hace falta querer mirar más allá de los goles.

Por qué deberías verlo, incluso si no eres futbolero

Porque Morata: no saben quién soy no es solo para fans del fútbol. Es para cualquiera que haya sentido alguna vez que no llegaba. Que estaba superado. Que tenía que seguir sonriendo mientras por dentro se deshacía. Es un retrato que puede ayudar a muchas personas a entender que la fama no inmuniza contra el dolor.

Y que hasta el más fuerte necesita parar y decir en voz alta: “No estoy bien”.

