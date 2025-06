¿Te vas de vacaciones? Este truco de Movistar Plus+ te salva los viajes sin WiFi ni datos

Maleta hecha. Cargador metido. Podcast bajado. Todo listo para salir… ¿O no? Hay un detalle que muchos olvidan cuando se van de vacaciones: ¿cómo vas a entretenerte en el avión, en ese tren eterno o durante las siestas infinitas en el hotel sin buena conexión? Spoiler: no con TikTok. Y aquí entra el truco del que nadie habla, pero todos deberían conocer. Porque si tienes Movistar Plus+, puedes llevarte todo su contenido contigo por menos de 10 euros al mes. Sin cables, sin decodificadores… y sin tirar de datos.

Sí, hablamos de ver cine, series, documentales y deporte en modo offline. Legal. Y a lo grande.

El truco que se convertirá en tu mejor compañero de viaje

Viajar con entretenimiento a cuestas no es nuevo. Lo que sí es nuevo (y útil de verdad) es poder hacerlo sin complicarte. En la nueva versión de Movistar Plus+, puedes descargarte lo que quieras en tu móvil o tablet con solo un par de toques. Sin permanencias. Sin instalaciones raras. Y, lo mejor de todo, sin necesidad de estar conectado después.

¿Vas a estar sin WiFi en la playa? Da igual. ¿Tienes un vuelo de 6 horas? Perfecto. ¿Te vas al pueblo donde solo hay cobertura en la plaza? También sirve.

¿Qué puedes descargar para ver sin conexión?

Movistar Plus+ "Ver sin conexión" Movistar Plus+ Movistar Plus+

La respuesta corta: todo lo que más apetece cuando tienes tiempo libre. Algunos ejemplos que puedes llevarte en la maleta digital:

Películas de estreno para ver en la tumbona.

de estreno para ver en la tumbona. Series originales que te enganchan desde el minuto uno (y que no puedes soltar).

originales que te enganchan desde el minuto uno (y que no puedes soltar). Documentales de música, historia o true crime perfectos para una tarde de lluvia.

de música, historia o true crime perfectos para una tarde de lluvia. Eventos deportivos en diferido, por si te toca ver el partido… desde el chiringuito.

¿Lo mejor? Puedes empezar a ver en un dispositivo y seguir en otro, desde el punto exacto donde lo dejaste.

Una plataforma que por fin se adapta a tus planes (y no al revés)

Hace tiempo, ver Movistar Plus+ implicaba tener el decodificador, el router y la tele. Ahora, el cuento ha cambiado. Por 9,99 € al mes, accedes desde cualquier dispositivo sin complicaciones. ¿Te vas una semana fuera? Puedes darte de alta solo ese mes y ya.

¿Prefieres ahorrar? Hay tarifa anual por 99,90 €, con dos meses gratis.

Y si viajas con alguien, compartís cuenta y listo: dos dispositivos al mismo tiempo, cada uno con su serie.

Este verano no dependes del WiFi del hotel

Ni del 4G del móvil. Ni del USB olvidado. Solo necesitas la app de Movistar Plus+, algo de espacio en tu móvil y un poco de previsión antes de salir. Descargas lo que quieras, lo guardas, y lo ves cuando te dé la gana. En el coche. En la playa. En el pueblo. En ese tren lento. O en la típica sobremesa en la que todo el mundo duerme menos tú.

Porque viajar sin contenido ya no es una opción. Y porque si te llevas el entretenimiento contigo, el verano mejora bastante.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.