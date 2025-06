No es un Rolex, pero lo parece: este reloj con cristal de zafiro y alma de lujo cuesta menos de 50 €

Hay relojes que vienen con etiqueta de lujo y otros que simplemente lo parecen… pero sin dejar temblando la cuenta bancaria. Este Pagani Design PD-1664, por ejemplo, tiene todo el porte de un clásico suizo —caja en acero, cronógrafo, agujas luminosas, correa deportiva y cristal de zafiro—, pero lo puedes conseguir por solo 45,26 € gracias al 61 % de descuento en AliExpress.

No es un homenaje descarado ni una imitación barata. Es más bien ese tipo de reloj que alguien nota en tu muñeca, pregunta qué modelo es… y no se cree lo que has pagado.

Un reloj que no presume, pero se nota

Pagani Design AliExpress AliExpress

A primera vista, este Pagani podría estar en el escaparate de una joyería de aeropuerto, con su esfera retro de 40 mm, caja de acero inoxidable y el brillo sutil del cristal de zafiro. Pero lo que realmente convence es lo que ofrece por dentro: movimiento de cuarzo de precisión, cronógrafo funcional, calendario completo y una resistencia al agua de hasta 10 ATM. Lo llevas para una cena elegante o para nadar en la piscina, y no pestañea.

La correa de goma deportiva, lejos de restar, suma en comodidad y en ese toque “relajado pero con intención”. Es el tipo de reloj que va igual de bien con una camisa que con una sudadera. ¿Y su presencia en muñeca? Ligero, pero con carácter. No necesita ruidos: destaca por lo que es, no por lo que grita.

Por menos de 50 €, es una de esas compras que no necesitan justificarse demasiado. Solo basta verlo llegar, sacarlo de la caja y pensar: esto me lo pondría cada día.

