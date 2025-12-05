Senderismo sin sustos: 3 modelos de Columbia pensados para pisar seguro y acabar la ruta con buenas sensaciones

Columbia
El senderismo es una de esas actividades que no perdona si no vas bien preparado. Un buen calzado no solo te protege de lesiones, sino que te permite disfrutar de la ruta sin preocuparte por el terreno, el clima o las horas de caminata. Columbia, conocida por su tecnología avanzada en calzado outdoor, tiene varios modelos con características impermeables, buen agarre y comodidad. Hoy te traemos tres opciones perfectas para asegurar que cada paso cuenta, con descuentos interesantes para que puedas pisar seguro sin gastar demasiado.
Columbia Woodburn II Chukka Omni-Heat: zapatillas impermeables con un 36% de descuento
Las Woodburn II Chukka son de esas zapatillas que funcionan bien tanto para senderismo como para salidas casuales. Gracias a su tecnología Omni-Heat, mantienen el pie cálido en condiciones frías, mientras que la membrana impermeable evita que el agua llegue a tus pies durante travesías por terreno húmedo. Son ligeras, cómodas y lo suficientemente versátiles para usarlas durante todo el día sin sentirte incómodo. El descuento del 36% hace que sea el momento ideal para hacerte con ellas si buscas una opción práctica y resistente para rutas de dificultad media.
Columbia Peakfreak Roam WP: zapatos impermeables pensados para cualquier aventura, ahora con un 26% menos
Los Peakfreak Roam WP son ideales para quienes prefieren un zapato bajo, pero con protección impermeable y buena tracción en terrenos mojados o resbaladizos. Su suela de gran agarre ofrece estabilidad en todo tipo de superficies, mientras que el sistema Omni-Tech asegura que el pie se mantenga seco y cómodo. Con el descuento del 26%, son una excelente opción para quienes buscan algo ligero y fácil de llevar en rutas largas, pero sin sacrificar la resistencia y el confort.
Columbia Redmond IV Low Waterproof: botas de senderismo de altura media con un 28% de rebaja
Si prefieres unas botas de altura media, las Redmond IV Low Waterproof ofrecen justo lo que necesitas: protección para el tobillo, tecnología impermeable, y una suela que proporciona gran tracción. Son perfectas para quienes hacen senderismo por terrenos más accidentados y necesitan un calzado que pueda resistir el desgaste del terreno y las condiciones adversas. El 28% de descuento las convierte en una opción muy competitiva para quienes buscan fiabilidad y comodidad durante horas de caminata.
