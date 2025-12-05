El tiempo del puente de diciembre en España: dónde va a llover y avisos de la AEMET

El tiempo en España mostrará una tendencia progresiva hacia la estabilización durante los próximos días, con un ascenso de las temperaturas que situar los termómetros en torno a los 20 grados en ciudades como Bilbao o San Sebastián. La nieve y el fuerte temporal marítimo comenzarán a remitir aunque diez comunidades permanecen este viernes en alerta, siendo Galicia la más afectada, donde se mantiene la alerta naranja por fuerte oleaje, según informa la Agencia Española de Meteorología (AEMET).

Para este viernes se espera la llegada de nuevos frentes que dejarán lluvias débiles y ocasionales en el interior, sin afectar el área mediterránea. No obstante, en el oeste de Galicia y el Cantábrico oriental, las precipitaciones podrían ser persistentes y fuertes, acompañadas de tormenta e incluso granizo.

Los vientos del sur se reforzarán, impulsando un nuevo ascenso de las temperaturas. Solo se esperan heladas en alta montaña y la cota de nieve subirá por encima de los 2.000 metros, de modo que solo nevará en las cumbres. Hoy, los termómetros rondarán los 18 grados en el Cantábrico y superarán los 20 grados en el área mediterránea.

Alertas por nieve, viento y mala mar

En Galicia, el litoral de A Coruña tiene alerta naranja por mar combinada del noroeste con olas de 5 a 6 metros y viento de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Lugo y Pontevedra están en alerta amarilla por mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros, mientras que en Pontevedra se mantiene el aviso amarillo por lluvias que podrían alcanzar 40 litros en 12 horas. En el resto de comunidades del Cantábrico -Asturias, Cantabria y País Vasco-, el temporal marítimo ha cedido, aunque sigue activo el aviso amarillo por mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros.

La Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y las provincias de Almería y Granada (Andalucía) y las de Girona y Tarragona (Cataluña) tienen alerta amarilla por rachas máximas del viento de 70-80 kilómetros por hora. Además, en la costa andaluza y catalana hay mala mar con olas de 2 a 3 metros. La nieve afectará al valle de Arán y al Pirineo aragonés y navarro, con hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000-1.300 metros.

Puente de diciembre con tiempo más estable y temperaturas suaves

El sábado, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución, se espera una mejora general del tiempo, aunque Galicia seguirá con lluvias abundantes y el Cantábrico, Castilla y León y otras zonas del centro y oeste recibirán precipitaciones más débiles que irán remitiendo a lo largo del día. Las temperaturas subirán, alcanzando 20 grados en Bilbao, San Sebastián o Barcelona y entre 23 y 25 grados en Alicante, Valencia, Murcia o Málaga. En el interior el ambiente será más fresco, con 15 grados en ciudades como Madrid o Valladolid.

Durante el domingo y el lunes, las lluvias se limitarán a Galicia, el Cantábrico y, de forma puntual, a Pirineos y el entorno del Sistema Central. En el resto del país predominará el tiempo estable y sin precipitaciones. Tras el ascenso del sábado, las temperaturas descenderán ligeramente, aunque se mantendrán suaves y algo altas para esta época del año, con máximas de entre 19 y 22 grados en Valencia, Tarragona, Murcia, Málaga, Alicante, Almería, Bilbao, Castellón, San Sebastián, Girona y Granada, entre otras. Por la noche, no se esperan heladas significativas fuera de cotas altas, con mínimas en Galicia y el norte peninsular en torno a 14-15 grados.