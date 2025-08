El smartwatch Xiaomi que lo tiene todo por solo 52 euros

A veces, encontrar un reloj inteligente que sea bonito y fiable y por el que no tengamos que pagar más de la cuenta parece misión imposible. Pero no hoy. No hoy que ha comenzado esta campaña de AliExpress y que nos ofrece descuentos increíbles en productos de prácticamente cualquier categoría. Por supuesto, en ella también podemos encontrar relojes inteligentes.

Como este Redmi Watch 4. Un modelo que, si ya era buena opción a su precio oficial de 99,99 euros, que es el que indica en la tienda de Xiaomi, ahora que está disponible por 52 euros se convierte en una opción prácticamente irresistible. Para conseguirlo a este precio tendremos que introducir el cupón ESCD07 en el momento de hacer nuestra compra, que aplicará 7 euros de descuento extra en el carrito. Y no es el único cupón que está disponible en esta campaña, si tu compra tiene un mayor importe, podrás utilizar cualquiera de estos:

ESCD40 : 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 359 euros

: 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 359 euros ESCD30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESCD20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 169 euros

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 169 euros ESCD10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESCD07 : 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros ESCD05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros

: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros ESCD02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 19 euros

Redmi Watch 4: calidad Xiaomi a un precio irresistible

Xiaomi es uno de esos fabricantes que se caracterizan por ofrecer una relación calidad-precio muy difícil de igualar. Y si ya lo hace a su precio habitual, cuando uno de sus artículos alcanza el 48% de descuento, como es este caso, se convierte en la mejor opción de compra con bastante diferencia. Y que no te engañe su precio, porque seguimos hablando de un modelo de gran calidad, con el chasis construido en una aleación de aluminio que le aporta ligereza y resistencia. No parece un reloj barato, te lo aseguro.

Entre sus puntos destacados está su pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas, una de las más grandes de su segmento. Gracias a este tamaño, a su resolución de 390 x 450 píxeles y a su brillo máximo de 600 nits, es un panel que se ve nítido aun cuando el sol incide directamente sobre él. Cuenta con el modo Always on DIsplay y una buena fluidez gracias a su tasa de refresco de 60 Hz, porque un reloj de este tipo no necesita más.

Es un modelo que destaca por su versatilidad deportiva al incluir más de 150 modos de entrenamiento, desde los más comunes hasta aquellos menos habituales, como la escalada o el esquí. Y, para que también puedas nadar con él, tiene una resistencia al agua de 5 ATM. En el apartado de salud, mide la frecuencia cardíaca en tiempo real, el nivel de oxígeno en sangre, el nivel de estrés, tus horas de sueño... Y todo se sincroniza directamente a través de la app Mi Fitness, que está disponible para dispositivos iOS y Android.

Entre las grandes novedades de esta versión está la posibilidad de responder llamadas directamente desde el reloj, ya que viene con altavoz y micrófono incorporados. Y, sin duda, su batería es una de sus grandes bazas, porque alcanza los 20 días de autonomía, que es una burrada comparado con las cifras que ofrecen otros fabricantes.

