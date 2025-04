La tienen todos los adictos al café: la Krups por menos de 50 euros que está arrasando en Amazon

Llevaba tiempo viendo esta cafetera en casa de una amiga y siempre pensaba “tengo que hacerme con una igual”. Lo que no esperaba es que estuviera tan bien de precio. La Krups Piccolo XS está arrasando en Amazon y no me extraña: prepara cafés cremosos, ocupa poquísimo espacio y la puedes conseguir ahora mismo por 44,60 € gracias al 36% de descuento.

Pequeña por fuera, enorme por dentro: así es esta cafetera de cápsulas que no necesita presentación

Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS Amazon Amazon

Si algo me sorprendió de esta cafetera fue su tamaño. Es tan compacta que cabe perfectamente en una cocina pequeña (o en mi caso, en una estantería del comedor). Pero no te dejes engañar por las dimensiones: con 15 bares de presión y sistema Thermoblock, el café sale caliente desde la primera taza y con una espuma que parece sacada de una cafetería.

Funciona con cápsulas Dolce Gusto y tiene más de 30 variedades para elegir: desde un espresso intenso hasta chocolates calientes o tés aromáticos. Y lo mejor es que puedes hacer bebidas frías o calientes moviendo una simple palanquita. No hay que ser un experto para usarla: metes la cápsula, eliges temperatura y la cantidad que quieras. Así de fácil.

Otra cosa que me encantó es el depósito de agua (0,8 litros), suficiente para varios cafés sin tener que rellenar todo el rato. Además, trae un kit de bienvenida con cupones y descuentos para cápsulas, y puedes adaptar la bandeja a distintos tamaños de taza.

Con su precio rebajado a 44,60 €, esta cafetera es una de esas compras que sientes que has hecho bien desde el primer uso. Si buscas comodidad, buen café y un diseño que encaje en cualquier rincón, es justo lo que necesitas.

