El presidente Puig reclama a Sánchez “flexibilidad exigente”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido a Pedro Sánchez que el decreto que se publicará el lunes y que supondrán el parón total de las empresas no esenciales, tenga una “flexibilidad exigente” porque “los sectores y la actividad industrial de cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades” y le ha puesto el ejemplo de las azulejeras de Castellón, “cuyas industrias no se pueden parar apretando un botón y ya está”.

El presidente Puig ha participado este mediodía en una conferencia con el resto de presidentes autonómicos y con el titular del Gobierno central que se ha prolongado más de tres horas.

Puig ha explicado que Sánchez “ha acelerado algunos mecanismos para hacer más efectivo el confinamiento. Algunas comunidades ya lo habían pedido,. Nosotros habíamos pedido ordenar el máximo confinamiento” y ha tratado de aclara que “no se suspende la actividad económica como tal, si no que se hace una especie de adelanto de las vacaciones de Pascua, con un reintegro posterior del trabajo”.

Frenar la curva del virus

Puig, quien ha dicho desconocer el decreto al no haberse dictado todavía, ha pedido que se ralentice al máximo la actividad económica porque necesitamos “que estos quince días se ajuste la máxima efectividad para frenar al virus y doblar la curva de contagio y que estos sean los últimos quince días de confinamiento”.

El presidente valenciano ha trasladado al presidente de España “la necesidad de adaptar la medida a los diversos sectores y a la actividad industrial valenciana. Es difícil fijar la linea de lo que es esencial y lo que no lo es”.

Por ello, le ha propuesto a Sánchez una “flexibilidad exigente que tenga en cuenta la diversidad productiva que hay en España y que sea compatible con la seguridad de los trabajadores”. Incluso ha propuesto que algunas industrias pesadas puedan adaptar sus propios calendarios, y ha dicho que no solo estaba la industria cerámica, sino que había otras que no podían parar de un día para otro porque tiene instalaciones y maquinaria “que no para nunca”

Puig se ha mostrado confiado en que “la mayoría de nuestras peticiones se considerarán en el Real Decreto”.

Falta de liquidez

Durante el encuentro de los presidentes autonómicos y el del Gobierno central, “hemos reiterado la falta de liquidez que hace que no podamos dar respuesta efectiva al tejido de las pymes. Las comunidades autónomas hemos de ser una parte de la solución, no un problema, para eso hemos de poder pagar a los proveedores” y ha hecho hincapié en que “algunas tenemos un infrafinanciación muy superior al resto”.

Por ello, Puig ha pedido que se adelante el FLA extraordinario y que se liquide el 50 por ciento de la liquidez que se abona en el mes de julio. Estamos hablando de 2.200 millones de euros que recibiríamos si llegara lo que nos corresponde del Estado".

También ha explicado que todas las comunidades hemos pedido más rapidez en el suministro de material sanitario por parte del gobierno de España y que la producción local tenga la máxima facilidad para que se produzcan las certificaciones necesarias.

Varios aviones más

Respecto a los suministros sanitarios, Puig ha dicho que el martes llega otro avión de China con material de protección y respiradores, si bien no se atrevió a concretar la mercancía que llegará: “sabemos lo que hemos pedido, pero no lo que va a llegar”.

Al avión que llegará el martes y que volverá a aterrizar en Zaragoza, le sucederán otros que llegarán la semana próxima.

Puig confía en tener “a partir de mañana, suministros de los que estamos produciendo nosotros”.

El presidente negó que se esté al límite en las UCI de algunos departamentos de salud y ha mostrado su confianza en que los hospitales de campaña cumplirán los plazos previstos y estarán acabados a finales de la semana que empieza. También mostró su confianza en disponer entonces de respiradores para poder dotar más plazas de UCI.