Los militares ocupan las playas para que se cumpla el confinamiento

Las playas son el punto débil de la Comunitat Valenciana, nuestro punto negro, como ese de los retrovisores de los coches. Debes asumir que hay algo que no ves, que se te escapa, que no controlas. Cumplir el confinamiento en las zonas costeras parece más complicado, por lo difícil de resistirse al murmullo del oleaje y el calor templado de la arena, y también, porque en la amplitud de la playa no se concibe que ningún virus se pueda contagiar.

Pero no es así. El confinamiento también se debe cumplir en las zonas costeras, es más, policía y militares van a ocupar las principales zonas turísticas de la Comunitat Valenciana para que a nadie se le ocurra la genial idea de pasar el fin de semana en su segunda residencia.

Al inicio del estado de alarma la llegada de cientos de personas procedentes de otras partes de España a las playas valencianas complicó la posterior evolución de la pandemia en la Comunitat Valenciana.