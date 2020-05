La tentación de tomarse la cervecita en el pueblo de al lado

La situación excepcional en que ha quedado la Comunitat Valenciana después de que el Gobierno de España limitara el paso a la Fase 1 de desescalada solamente a algunos departamentos de salud, ha provocado que en apenas unos kilómetros se pueda pasar de una fase a otra cambiando de término municipal. Y claro, esa circunstancia puede alimentar la tentación de dar ese paso a aquellos habitantes de las zonas en las que todavía no se permite casi nada.

El reclamo de una terraza de bar abierta a media tarde (o a media mañana) puede ser demasiado fuerte después de tanto días de confinamiento, de angustia... y de dieta sobrevenida.

Policía y Guardia Civil no son desconocedores de las tentaciones de la carne y del estómago y por ello desde el día de hoy están reforzando la vigilancia en las carreteras que unen zonas en desescalada con zonas que aún permanecen en Fase cero.

De hecho, el 70 por ciento de los valencianos, aproximadamente, aún no tiene derecho al aperitivo al calor de nueve amigos, separados, eso sí, dos metros.

Solo los departamentos de salud de Requena, Xàtiva-Ontinyent y Gandia, en Valencia; los de Alcoy, Dénia, Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja, en Alicante; y Vinaròs, en Castellón, gozan de las libertades de la fase uno de desescalada.

Todos los pueblos de los alrededores de estas diez zonas verán la tentación de cerca pero no podrán disfrutarla.

Desde la Delegación del Gobierno se recuerda que para los no agraciados, la cervecita puede salir muy cara: más de seiscientos euros, por lo que sigue siendo mejor seguir disfrutando de ella en casa y no exponerse a la abultada sanción, que no es broma.

Y hacen hincapié en que la zonas en Fase 0 siguen teniendo la limitaciones del artículo 7 del Decreto de Estado de Alarma: ir a trabajar y poco más.

Controles de carretera de Policía y Guardia Civil, auxiliados por las policías locales de los distintos municipios, además de los controles en las propias terrazas de las zonas de desconfinamiento, asegurarán que no se eche al traste el esfuerzo hecho por todos durante tanto tiempo.

Así que lo mejor, si no se ha salido de la Fase Cero sigue siendo el #yomequedoencasa