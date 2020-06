La Comunitat no pasará aún a la fase 3 pese a bajar los contagios pero se permitirá viajar entre provincias

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado esta tarde lo que había anunciado esta mañana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la Comunitat Valenciana no pedirá el pase a la fase 3 de la desescalada antes de tiempo y esperará a cumplir las dos semanas recomendadas. Y ello a pesar de las buenas cifras de contagios y fallecimientos (ninguno en los últimos tres días) y pese a que no se están dando muestras significativas de incumplimiento de las normas que dicta el estado de alarma. No obstante, el Gobierno valenciano sí solicitará al central que se permita a los valencianos poder moverse por las tres provincias siempre que el desplazamiento sea para acudir a las segundas residencias.

“Yo no sé cómo se va a comportar el virus; yo sé cómo quiero que nos comportemos todos nosotros”, ha declarado Barceló tras felicitar por su responsabilidad a los ayuntamientos - “algunos no han abierto las playas hasta que no se cumplan todas las medidas de seguridad”- y a la sociedad civil -"he visto más personas con mascarilla por la calle". A ello se suma que el índice de contagio del covid-19 ha bajado en los últimos días del 1,1 al 0,75. “Un buen dato que hemos logrado entre todos”.

Otros datos, sin embargo, no están tan claros. Según el Ministerio de Sanidad, el número de fallecidos por coronavirus en la Comunitat Valenciana es de 1.332, un centenar menos de los que computa la Conselleria. “Nosotros estamos siendo rigurosos”, ha aclarado al respecto Barceló. “Nosotros contabilizamos por vínculo epidemiológico aunque no hayamos hecho prueba por PCR o test. Por ejemplo, si ha habido una muerte de un usuario en una residencia donde hubiera habido un brote o fallecimiento por el mismo motivo (se contabiliza como muerte por covid-19). A mí lo que me preocuparía sería que el Ministerio diera una cifra mayor que la nuestra”.