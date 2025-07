Mazón promete al nuevo alcalde de Paiporta un edificio de Emergencias antidanas

Vicent Císcar no llevaba ni 72 horas como alcalde de Paiporta y ya le ha recibido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El primer edil del municipio con más víctimas mortales el día de la dana, con 56 de las 228, asumió el cargo con una promesa: reunirse con todas las administraciones para hacerle llegar sus peticiones, y Mazón recogió el guante.

En una reunión en el Palau de la Generalitat que ha durado una hora y media y que Císcar ha calificado de "provechosa". El alcalde de Paiporta ha asegurado que han hablado de varias actuaciones tras la dana como el acceso al centro sanitario de Paiporta así como de la reconstrucción del IES La Sénia, afectado por la riada del pasado 29 de octubre y pendiente de reconstrucción.

Mazón le ha presentado al primer edil el Pla Endavant, que este ha dicho que "vamos a mirarlo bien para poder dar nuestra opinión", pero le ha propuesto un nuevo proyecto que "el presidente ha dicho que sí": un edificio de Emergencias en el municipio de Paiporta. Un edificio "autosuficiente" antidana, como ha explicado Císcar.

"Le he propuesto un edificio donde pueda estar policía, protección civil, una base samu y que, en un momento determinado y que lo mejor sería que no lo tuviéramos que utilizar, pueda ser una vía de seguridad y evacuación", ha explicado Císcar. En él, se podrían reunir los técnicos así como dar cobijo a personas y tendría servicios propios de electricidad, agua e internet para evitar "lo que ha pasado en Paiporta, que después de la dana no teníamos comunicaciones ni teníamos luz".

Este proyecto ha dicho que todavía es un "embrión" y no tiene plazo, pero ha asegurado que Mazón se ha comprometido a construirlo con fondos de la Generalitat. Un edificio de Emergencias que sería referencia para toda la comarca de L'Horta Sud con el objetivo de "dar cobertura a todos los pueblos de la zona".

El propio presidente de la Generalitat ha confirmado que han hablado sobre "un nuevo centro de emergencias para el que vamos a trabajar", sin mayor referencia a este. Asimismo, ha confirmado que van a tratar de realizar "un nuevo enlace con la CV-33, porque el municipio de Paiporta necesita ese respiradora y vamos a trabajar ya en ello". Mazón ha recordado que más de 15.000 vecinos de Paiporta se han beneficiado de 42,2 millones de euros en ayudas de primera necesidad por la dana que ha tramitado su gobierno.

Mazón ha querido agradecer a Císcar la "normalidad institucional" y la "cooperación entre administraciones para acelerar la reconstrucción, sea del signo político que sea", ya que este es del PSPV-PSOE. En esa línea, ha reclamado al Gobierno de España que haga como el alcalde de su partido y "tome nota" porque "necesitamos esa comisión mixta".

"Creo que ese es el sentimiento, el de la normalidad institucional, el de apartar los errores políticos cuando se trata de la reconstrucción", ha finalizado el presidente.