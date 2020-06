Dos años de la llegada del Aquarius: ¿qué ha pasado con los migrantes?

Los migrantes del Aquarius siguen sin papeles cuando se van a cumplir dos años de su llegada a Valencia y denuncian que se sienten “olvidados” porque aún no tienen la regularización que les prometieron para poder “trabajar legalmente” y tener “una vida digna”.

Así lo ha indicado a EFE el presidente de la asociación Aquarius Supervivientes 2018, Moses Von Kallon, que ha criticado que fueron usados “políticamente” para luego ser olvidados y quedarse sin ayuda para regularizar su situación, y ha asegurado que “ninguno tiene la documentación”.

“Nos dejaron entrar porque les convenía políticamente pero ahora nos han olvidado”, ha asegurado Von Kallon, quien ha advertido de que la pandemia del coronavirus ha agravado su situación y ni siquiera han podido pedir ayudas por estar en situación irregular.

“Queremos trabajar legalmente, no como ilegales”, ha afirmado el presidente de la asociación, que ha lamentado que sin esos papeles, no han podido “ni pedir una ayuda para el alquiler ni ninguna ayuda para nada por el coronavirus”.

Ha recordado que durante 18 meses tuvieron ayuda de abogados pero ahora ya no, y ven “muy complicado” poder regularizar su situación: “Pensábamos que iban a ayudarnos para conseguir trabajo, pero después de un año y medio nos hemos quedado sin la ayuda”, ha lamentado.

“No tenemos papeles y no podemos pedir las ayudas del Gobierno”, ha reiterado para añadir: “Pedimos que nos regularicen porque no podemos seguir así; queremos trabajar legales, no ilegales, y queremos tener una vida digna, no vivir en la calle”.

Ha asegurado que si los migrantes que hubieran llegado al puerto de Valencia hubieran sido de Europa o América, “el Gobierno les habría ayudado a conseguir los documentos, pero a nosotros no porque somos negros, somos africanos”, ha criticado.

Moses Von Kallon ha recordado que el afroamericano George Floyd, cuya muerte a manos de la Policía estadounidense ha provocado protestas en todo el mundo, “dijo que no podía respirar” y ellos asumen ese lamento: “Queremos vivir y queremos trabajo, pero no podemos respirar”.

Este miércoles la asociación celebrará una rueda de prensa para hacer balance de la situación de los migrantes dos años después y presentar la acción reivindicativa que, con motivo del Día Internacional del Migrante el sábado, día 20, llevarán a cabo en Valencia.

Justo ese día hace dos años, el Aquarius desembarcó en el puerto de Valencia con 629 inmigrantes rescatados en aguas libias, la mayoría sudaneses y nigerianos, en una operación de ayuda humanitaria que se denominó “Esperanza del Mediterráneo”.