Fallece uno de los heridos en el incendio de un piso en Xirivella (Valencia)

Una de las diez personas heridas en el incendio de un piso declarado esta madrugada en Xirivella (Valencia) ha fallecido en el hospital La Fe, según han informado a EFE fuentes municipales, que han precisado que la persona fallecida es una mujer que vivía en una de las plantas superiores del edificio.

Otras tres personas han resultado heridas graves en este fuego que se inició sobre las 3.40 horas de la pasada madrugada en el primer piso de una vivienda de cinco alturas ubicada en el número 7 de la calle Sacramento Esteve de la localidad y ha obligado a desalojar a los vecinos de ese edificio y del colindante.

En las tareas de extinción han participado bomberos de los parques de Paterna y Torrent y hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos unidades Samu y un soporte vital básico, que han atendido a diez personas por quemaduras, intoxicación de humo y crisis de ansiedad y, según las mismas fuentes, dos estaban inconscientes.

De momento se desconocen las causas del fuego, que se ha iniciado en el primer piso y ha afectado a otras viviendas del edifico, aunque los primeros indicios, según ha relatado el propietario de la vivienda, podría apuntar a la sobrecarga de un enchufe.

Sobre las 4.30 horas se ha controlado el fuego pero hasta las 6 horas no se ha dado por extinguido tras revisar la estructura y ventilar el edificio. Los servicios municipales limpian la vía pública y, según la Policía Local, hasta que no se confirme el estado de la estructura, los vecinos desalojados no podrán volver a sus viviendas.