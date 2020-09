Toni Cantó bromea sobre su rescate: “Y eso que en su día no conseguí el papel de vigilante de la playa”

Toni Cantó no sabía que un gesto que él considera totalmente normal iba a dar tanto que hablar. El pasado sábado el mar en Oropesa (Castellón) amaneció revuelto. Había bandera roja. Aún así, como otros muchos bajó a la playa para pasear y se vio a tres chicas atrapadas en el agua, la fuerza del mar les impedía salir. Les empujaba hacia el espigón y no alcanzaban la superficie.

Logró sacarlas una a una. “Y eso que en su día no conseguí el papel de vigilante de la playa”, bromea restándole importancia al este asunto.

“Conozco muy bien la zona. He crecido allí”, ha explicado el político en el programa Espejo Público. Vio que el socorrista iba descalzo y se dio cuenta de que no podría avanzar las rocas, que se haría daño. Casualmente él había bajado a la playa con calzado deportivo, así que no dudó en ponerse las zapatillas y acudir en su ayuda.

Cruzó por el espigón de la playa Les Playetes, donde ha pescado muchas veces de pequeño, y comenzó a sacar a las chicas. “Estaban ateridas de frío” y sobre todo “muy nerviosas”. Explica que las fue llevando donde no corrían peligro, a pesar de que no querían separarse.

Al final, todo quedó bien y solo tuvieron que ser atendidas por los arañazos de las rocas. Eso sí, la hazaña quedó grabada y ya se ha convertido en viral.