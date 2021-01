“Esto es un coladero. No se puede hacer cumplir el confinamiento”, asegura el alcalde del centro comercial de Ikea (Alfafar)

Varios alcaldes del PP han vuelto hoy a hacer públicas las quejas por la falta de ayuda de la Generalitat en la gestión de la pandemia . A la falta de información sobre la situación epidemiológica se une los problemas para hacer cumplir el confinamiento decretado por los municipios. El alcalde de Alfafar, uno de los 29 que debe estar cerrado hasta el próximo 31 de enero, Juan Ramón Adsuara, asegura que no puede controlar el acceso al centro comercial en el que se ubica Ikea.

“A día de hoy no tenemos balizamiento en la pista de Silla y somos receptores de miles de personas del área metropolitana que se puede mover por los polígonos industriales de la zona. Tráfico no quiere que se perimetre, Delegación del Gobierno sí y la Conselleria no nos da el material para poder hacerlo”. Así, el alcalde ha afirmado que se está señalizando con las brigadas de obra y de mantenimiento municipales. “Los cinco municipios afectados estamos colapsados. Esto es un coladero de personas que pueden entrar y salir sin control”.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se ha reunido esta mañana con los alcaldes del PP de Moncofa (Wenceslao Alós), Ayora (José Vicente Anaya), Benaguasil (Ximo Segarra) y Alfafar (Juan Ramón Adsuara) para analizar la situación de los municipios por la pandemia.

Segarra ha expuesto el caso de Benaguasil. “Desde marzo hemos estado pidiendo información, porque tenemos derecho a saber qué pasa en los municipios”. Explica que el 9 de enero recibieron datos de covid en el municipio en el que se señalaba que había 34 casos -de una población de 11.000 habitantes-, “pero había otra información que nos decía que eran más”. Por tanto, pidieron más información y “su sorpresa fue saber que los datos de la Conselleria no eran correctos y los verdaderos triplicaban la situación, elevando el índice a 1.328 casos por 100.000 habitantes, lo que es una barbaridad. Pasar de 34 casos a 116 casos es mucho”.

“¿Confinamiento? Lo que ocurre es increíble”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, no se ha pronunciado sobre si es necesario decretar un confinamiento como proponen Compromís y Unides Podem, porque necesitan tener más información. En cualquier caso, ha afirmado que le parece “increíble” que la vicepresidenta Mónica Oltra exija estas restricciones a un Gobierno al que pertenece.

“Queremos datos oficiales” y ha anunciado que mañana martes se reunirá a las diez de la mañana con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Un encuentro que había solicitado hace semanas.

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, también se verá con Puig. De momento, Vox no ha sido convocado.