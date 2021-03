Toni Cantó deja la política “desilusionado” y anima a los militantes a derrocar a la cúpula de Ciudadanos

Toni Cantó acaba de firmar la renuncia a su acta como diputado en Les Corts Valencianes y la entregará en cuanto se reúna con su grupo. Deja la política porque no se siente representado por la cúpula de su partido, “Inés y su núcleo duro se están alejando de la esencia del partido”.

Ha asegurado que su equipo está haciendo un buen trabajo y que da buenos resultados, pero “tengo la sensación de que estoy levantando un pedrusco enorme subiéndolo a la montaña y cuando llego arriba Inés y su núcleo duro la vuelve a hacer bajar” y ha añadido que necesita creer en lo que hace, “creo en el partido pero no en quien lo dirige”.

“Tengo dos ofertas de productoras para hacer televisión y creo que las voy a aceptar”. Ha asegurado que le está sobrestimando cuando se dice que ha recibido ofertas de otros partidos. “Hoy me quedo en paro, no tengo sueldo y no voy a aceptar por parte de los que se sujetan a su poltrona lecciones de nadie. Soy un hombre libre. He perdido la ilusión en la política”.

Cantó ha defendido los principios del partido y ha asegurado que “aún hay opción de que los afiliados se hagan con la dirección del partido que ha sido hurtado por el núcleo duro. Sus decisiones nos conducen a la irrelevancia. Se empeñan en ver enemigos en otros partidos políticos y el peligro ahora mismo es la cúpula”.

Cantó ha admitido que no está claro lo que pueda ocurrir con los pactos de Alicante porque, aunque él está en contra de que pueda romperse el acuerdo con el PP, tampoco se le informó de la operación de la Región de Murcia.