El PP de Alicante: “Revisar la obligación de la mascarilla en la playa después de Pascua es el chiste del chiste”

El presidente del PP de la Provincia de Alicante y de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, ha pedido hoy al Gobierno de España que trabaje de forma urgente en un plan de movilidad para la Comunidad Valenciana al tratarse de una comunidad turística y ha reclamado al Consell “capacidad y altura de miras” para trasladar al presidente Pedro Sánchez la ruina a la que se está enfrentando el sector turístico en la Comunidad Valenciana.

Mazón ha lamentado que el Gobierno de España “haga las cosas sin previsión alguna” y que los hoteles se hayan encontrado estos días de Pascua ante un puente turístico “tirado a la basura, con medidas que salen de la noche a la mañana, incoherentes y sin previsión”.

Ha recordado que el puente no ha podido salvar al sector hotelero en prácticamente toda la Costa Blanca, donde solo diez hoteles más se han decidido a abrir, entre ellos cinco en Benidorm. En una ciudad como Benidorm resulta que solo han abierto 13 hoteles y que la ocupación media ronda el 30 por ciento, unos datos que reflejan “la situación dramática del sector hotelero que sufre incalculables pérdidas ante la falta de reservas y las restricciones de movilidad”.

“La revisión del protocolo de las mascarillas en la playa para después del puente de Pascua ha sido ya es el chiste del chiste. Antes del puente decimos que no hace falta usar la mascarilla en playas perimetradas y parceladas, y es después cuando se va a revisar esta medida. ¿No se podía haber pensado antes para poder salvar algo de turismo intracomunitario en la Comunidad Valenciana?”, se ha preguntado Mazón. “Llega un momento en que uno ya no sabe qué está detrás de esta absoluta incompetencia. Lo que está claro es que se ha tirado el poco puente turístico que podía haber a la basura”.

En este sentido, ha reclamado al Consell de Ximo Puig que destine 300 millones de euros del fondo covid-19 transferido por el Gobierno de España a las comunidades autónomas a “ayudar al sector hotelero, uno de los más afectados por la pandemia”.

El presidente del PP provincial ha recordado que sobre un 40 por ciento de la planta hotelera de la Costa Blanca lleva cerrada a cal y canto un año, una crisis que venía de antes con la cancelación de reservas, algo similar a lo que ocurre con las agencias de viajes.

Agencias de viajes

“Es increíble cómo se han olvidado de las agencias de viajes, un subsector tan importante en la cadena turística que no ha podido levantar cabeza porque no les están dejando trabajar. Llevan más de un año cerrados”, ha señalado Mazón, quien ha anunciado nuevos fondos extra de la Diputación para el sector turístico y que incluirá, entre otros, a las agencias de viajes. “No se les ha contemplado en ninguna medida concreta y solo se han anunciado ayudas que no llegan y que son miseria para las 2.000 familias alicantinas que dependen de este subsector que lleva más de un año sin poder trabajar”.

En la provincia de Alicante hay unas 500 agencias de viajes al tratarse de una zona turística y son alrededor de 2.000 personas las que viven de ello, según la Asociación de Agentes de Viajes de la Comunidad Valenciana.

El grupo popular en el Congreso llevó un plan de rescate con 24 medidas para ayudar a las agencias que fue rechazado. “Hay que escuchar a las agencias de viajes porque llevan más de un año a ingresos cero viendo como sí les suben el recibo de la luz, pagan parte de la seguridad social de sus trabajadores en ERTE y todavía no ven una salida a su situación”, ha señalado Mazón.